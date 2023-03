Este usuario calcula cuánto dinero ha gastado de fiesta en siete años y la cifra es (muy) considerable

El usuario de TikTok @arnaumarin ha publicado un vídeo calculando el dinero que se ha gastado saliendo de fiesta en los últimos siete años, desde que es mayor de edad.

La cifra final, obviamente, es solo una media aproximada y cada caso será diferente. Los comentarios se cuentan por cientos porque se ha formado una especie de debate entre los que salen y gastan más o menos.

En cualquier caso, el vídeo ha generado multitud de expectación en la red, porque da qué pensar. Por eso, ha generado más de 30.000 'me gusta' y 680.000 reproducciones desde su publicación.

"Tengo 23 años. Llevo siete años saliendo de fiesta unas 60 veces al año. Pongamos que por noche me gasto 30 euros de media. Esto es lo que me he gastado en total: 12.600 euros", ha explicado el tiktoker.

Hay que tener en cuenta que hay muchos factores que harán variar esta cifra, como la ciudad en la que vivas, porque el nivel de vida en unas es superior al de otras, o incluso lo que estés acostumbrado a beber.

De hecho, en los comentarios hay opiniones de todo tipo. Mientras unos defienden que no se gastan tanto dinero o que no salen tantas veces al año, otros han señalado totalmente lo contrario.