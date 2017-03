Sheldon (Jim Parsons) y Penny (Kaley Cuoco) en una escena de 'The Big Bang Theory'. (Cliff Lipsonl/CBS via Getty Images)

Los actores de doblaje han estado en boca de todo el mundo estos días. ¿El motivo? La huelga que están llevando a cabo y por la que la semana pasada no se emitió en TNT el episodio 18 de la décima temporada de The Big Bang Theory en español. Mar Bordallo, la actriz que pone voz a Kaley Cuoco (Penny en la serie), explica todos los intríngulis del proceso de doblaje y todo lo que les ha llevado a ponerse en huelga.

¿Cómo es el proceso de doblaje?

"Unos cinco o seis días antes de que se emita la serie, llega al estudio de doblaje el episodio original", relata. Y ahí comienza la actividad frenética. Cada capítulo dura 22 minutos, pero en los estudios de doblaje un minuto da para mucho.

"Primero se envía el guión a traducir y, cuando este llega traducido, el director de doblaje lo revisa, lo adapta y lo ajusta para sincronizar los diálogos con la boca del actor", enumera Bordallo. "Entonces se convoca a los actores en sala y ahí trabajamos durante aproximadamente seis horas y media", cuenta.

¿Cómo trabajan con The Big Bang Theory?

"Con Big Bang, por ejemplo, se cumplen más o menos estos plazos, pero el proceso es muy rápido. El director de doblaje recibe el guión el lunes, el martes grabamos y el jueves se emite", explica a El Huffington Post la artista de doblaje.

¿En qué consiste la huelga?

Los trabajadores de la Comunidad de Madrid iniciaron la huelga el pasado 14 de marzo y la continuarán en días alternos hasta el 31 del mismo mes, a falta de acuerdo con la patronal. El paro, al que están llamadas unas 400 personas, ha sido convocado por CCOO de Madrid, UGT-Madrid y los sindicatos Artistas de Doblaje de Madrid (Adoma) y Locumad.

¿Qué piden los trabajadores?

Queremos que se respeten nuestras vacaciones y las pagas extra. Mar Bordallo

Bordallo, muy consciente del revuelo que se ha montado, explica cuáles son sus razones: "Pedimos que se renueve un convenio anticuado, que se firmó en los años 90. Pedimos unas condiciones económicas mejores, que se respeten nuestras vacaciones y las pagas extra". "Básicamente, queremos que nuestro salario se equipare al IPC, al coste actual de la vida", resume.

¿Cómo van las negociaciones?

En palabras de Mar Bordallo: "Estancadas". "Todavía no nos han convocado", aunque la patronal dijo que lo haría. La actriz asegura que, si siguen sin escucharlos, la huelga continuará más allá del 31 de marzo y podrá llegar a ser "indefinida".

"Hay muchísimos compañeros que no llegan a fin de mes o que se tienen que dedicar a otras cosas", contaba Adolfo Morene, presidente del sindicato Adoma, a la Cadena SER hace unos días.

¿Cómo está afectando a los canales (y a los espectadores)?

De momento, el episodio 18 de la décima temporada de Big Bang lleva una semana de retraso, pero TNT confirma a El Huffington Post que se emitirá el jueves 23 y el viernes 24. "Sabemos que hay un público mayoritario que ve esta serie en versión doblada, y además es una de las más emblemáticas del canal" —comentan desde la cadena—, por lo que es normal que la huelga haya "incidido en las audiencias".

Evidentemente, los espectadores también se han visto afectados, "pero la gente nos apoya", destaca Bordallo. La actriz de doblaje agradece asimismo "el apoyo de los compañeros de Barcelona", que los respaldan aunque la huelga sólo ha sido convocada en la Comunidad de Madrid, así como la labor de los medios, "que se han mostrado muy a favor y muy pendientes de nuestros movimientos".

¿Qué pasará a partir de ahora? ¿Habrá más series afectadas?

TNT espera que el parón sólo se produzca con el ya famoso capítulo 18 de Big Bang, que en Estados Unidos se pudo ver el pasado 9 de marzo y que en España debería haber salido el jueves 16.

No obstante, todo apunta a que The Walking Dead podría ser la siguiente que vea peligrar su doblaje. Fuentes cercanas a FOX —el canal donde se ve esta serie— señalan que la cadena ya se inclina por la estrategia de emitir los episodios en versión original subtitulada (y no doblada) pese a que las cifras de audiencia los penalicen.

Por el momento, en este vídeo puedes ver a Mar Bordallo (o Penny) en acción:

