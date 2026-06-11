Los futbolistas lucen en el mundial los bolsos que todas querríamos en el armario

El Mundial de Fútbol 2026 arranca este jueves y gran parte está pendiente de los primeros partidos, las primeras alineaciones y esos primeros pasos de sus selecciones favoritas para hacerse una idea de cómo llegan a la copa del mundo.

Sin embargo, la parte deportiva no es la única que ha captado la atención de miles de espectadores en todo el mundo. Las elecciones estilísticas de las grandes estrellas del fútbol son cada vez más analizadas y, desde su llegada a las concentraciones, los bolsos con los que viajan les han robado el protagonismo.

En las últimas horas están corriendo como la pólvora en redes sociales las imágenes de los futbolistas de la selección francesa luciendo algunos espectaculares modelos a su llegada a Boston, donde se alojarán durante el torneo.

Por supuesto no falta Hermès, con un modelo Kelly en ante, además de varios Birkin XXL como los que viste una de las estrellas del equipo, Ousmane Dembélé. Este modelo se popularizó entre los grandes nombres del deporte gracias a David Beckham, que fue el gran pionero a la hora de relacionar el fútbol con la moda.

Tampoco falta la bolsa de viaje Keepall de Louis Vuitton y llama especialmente la atención el bolso flap de Chanel en color verde que luce Marcus Thuram, que forma parte de una colección que Pharell Williams hizo con la firma francesa en 2019. Una pieza de coleccionista.

La selección española: no solo Loewe

Hace unos días la noticia de que Loewe vestiría a las selecciones masculina y femenina de fútbol volvió a dejar claro que la relación entre deporte y moda es cada vez más cercana. Los jugadores de la selección han lucido en la última semana algunas de las creaciones que los directores creativos de la firma han diseñado para ellos, como chaquetas o pantalones cargo, pero también algunos de los bolsos más deseados de la marca.

Entre ellos, el nuevo modelo Amazona 180 reinventado por Jack McCollough y Lazaro Hernandez, que los jugadores han llevado en varias versiones que oscilan entre los 3.600 y 3.900 euros. Desde el modelo clásico de piel en color negro hasta la versión de ante en beige.

Tampoco faltó el que se ha convertido en el gran clásico de la firma después de los diez años de Jonathan Anderson al frente: el puzzle. Los futbolistas de la selección lo han lucido en ante marrón chocolate o en un brillante cuero negro.

Pero a pesar de que Loewe es la firma oficial de la selección, cada jugador tiene su gusto y su personalidad y durante la salida del equipo rumbo a Estados Unidos también se vieron modelos de otras marcas. Por ejemplo, Ferran Torres eligió una bolsa de viaje de la colaboración de Louis Vuitton con el artista japonés Takashi Murakami, mientras que Yeremi Pino se dejó ver con una mochila de Goyard.

Por su parte Lamine Yamal volvió a lucir su Shopping Bag de Chanel, uno de los bolsos más cotizados de la nueva colección de Matthieu Blazy, que ronda los 10.000 euros en función del material y el tamaño. En su caso, eligió un modelo en piel negra y estampado de pata de gallo con el que ya se ha dejado ver en varias ocasiones.

La línea entre la ropa femenina y masculina, especialmente si hablamos de accesorios, se está difuminando cada vez más, y los futbolistas no iban a ser menos.