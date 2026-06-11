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CIS: El PSOE se desploma tras la imputación de Zapatero y en plena polémica por el caso Leire
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CIS: El PSOE se desploma tras la imputación de Zapatero y en plena polémica por el caso Leire 

Pierden cinco puntos hasta el 31,3% de estimación de voto, su peor registro desde que estallara hace un año el 'caso Cerdán'.

Javier Escartín
Javier Escartín
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.Getty Images

Los presuntos escándalos de corrupción pasan factura al PSOE. El partido liderado por Pedro Sánchez ganaría unas elecciones generales si tuvieran lugar hoy en España, pero pierde apoyo tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por su supuesta implicación en el rescate de Plus Ultra y en pleno estallido del 'caso Leire'.

Así lo señala el CIS en su barómetro de junio, hecho público este miércoles a partir de 4.024 entrevistas realizadas entre el 1 y 4 de junio. Los socialistas serían una vez más la fuerza más votada pero bajan del 36,2% al 31,3% en estimación de voto. Es, de hecho, su peor resultado desde julio de 2025, justo después de que estallara el 'caso Cerdán'.

Esta caída hace que el PP recorte distancias, ya que además los populares suben hasta el 27,1%. Este sería su mejor registro desde hace justo un año, cuando estaba en el 27,3%. Mientras, Vox vuelve a bajar y se queda en el 15,8%.

A la izquierda del PSOE, Sumar tiene un respiro y crece siete décimas hasta el 6,4%, aunque no consigue recuperar el umbral del 7% que ya perdió en el barómetro de mayo. Mientras, Podemos también crece tímidamente hasta el 2,8%. 

Entre los partidos independentistas o nacionalistas, cabe destacar la brusca caída de ERC al pasar del 2,5% al 1,9% en sólo un mes. El resto de fuerzas suben ligeramente: Bildu del 0,9% al 1,2%, Junts del 0,8% al 1%, BNG del 0,7% al 1% y PNV, del 0,5% al 0,6%.

Javier Escartín
Javier Escartín
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Jefe de Hard de El HuffPost. Licenciado en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid. Trabajó nueve años como coordinador digital en ABC, cuatro como director digital en COPE y un año como redactor en Mediaset. En El HuffPost comenzó trabajando como redactor de política desde septiembre de 2022 y después asumió la jefatura de dicha sección.

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