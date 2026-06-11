Miles de comentarios por lo que hace Carlos Franganillo con la visita del papa León XIV a Barcelona

El Papa León XIV estuvo ayer en Barcelona, donde protagonizó un momento histórico tras oficiar una misa en la Basílica de la Sagrada Familia. Ante miles de personas, el pontífice inauguró la Torre de Jesucristo.

Lo hizo en un año muy especial, pues se cumplen un siglo de la muerte de Antonio Gaudí, el arquitecto que diseñó la que ya es la iglesia más alta del mundo, con 172 metros. Aprovechando la efeméride, Informativos Telecinco quiso rendir su propio homenaje al genio catalán.

Su presentador y director, Carlos Franganillo, se desplazó hasta Barcelona para, entre otras cosas, entrevistar a Gaudí. El periodista recorrió la ciudad condal, donde la impronta del arquitecto de Reus se aprecia en cada rincón.

Apoyado en la Inteligencia Artificial, Franganillo mostró a los espectadores las grandes obras de Gaudí, como la Casa Vicens, el Palau Güell, el Park Güell, la Casa Batlló y, por último, la Sagrada Familia.

El punto álgido llegó con la entrevista del periodista de Telecinco a Gaudí, con quien conversó desde su taller. Valiéndose de la tecnología, Franganillo pudo preguntarle al arquitecto por algunos de sus secretos.

Una apuesta diferente

Una apuesta, la de Informativos Telecinco, que ha suscitado miles de comentarios, la mayoría de ellos positivos. Pese al bajón de audiencias que sufre el espacio, desde Mediaset continúan apostando, convencidos, por este tipo de formatos innovadores.

"Telecinco tiene aquí un formato. Una serie documental en la que Franganillo conversa con personajes históricos junto a este dominio de la realidad aumentada", opina un usuario en X.

"Excelente recorrido de Carlos Franganillo por la obra de Antoni Gaudí, muy original", opina otro, muy en la línea del anterior. Una vez más, mi reconocimiento a Carlos Franganillo y al equipo de Informativos Telecinco por marcar la diferencia", señala otro.

Comentarios, todos ellos, que dan cuenta del acierto de Telecinco a la hora de confiar en un contenido diferente al de otras cadenas.