Trump atacará a Irán "con mucha fuerza" esta noche y promete tomar la isla de Kharg

El presidente de EEUU, Donald Trump, firma el Memorando de Seguridad Nacional por el que abandona el acuerdo nuclear con Irán, el 8 de mayo de 2018, en la Casa Blanca.

EEUU atacará a Irán esta noche. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha anunciado en sus redes sociales que el país lanzará una nueva ofensiva contra Irán "esta noche". El anuncio lo ha hecho en su red social, Truth Social, donde también ha amenazado, entre otras cosas, con tomar el control de la isla de Kharg (uno de los enclaves más importantes de la economía del país por su papel en la exportación del petróleo) o asumir el control del mercado de petróleo iraní.

"Estados Unidos atacará a Irán (¡cuya Armada, Fuerza Aérea, radar, defensa antiaérea y demás sistemas de defensa, junto con la mayor parte de su capacidad ofensiva, han desaparecido!), con mucha fuerza esta noche", ha anunciado el dirigente estadounidense en su red social, antes de continuar con sus amenazas contra la infrestructura energética iraní.

"En un futuro no muy lejano, tomaremos la isla de Kharg y otros puntos estratégicos de infraestructura petrolera, y asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas, tal como lo hemos hecho con Venezuela, lo cual está resultando sumamente beneficioso tanto para Venezuela como para Estados Unidos", ha agregado el republicano.

La isla de Kharg, situada frente a la costa iraní en el golfo Pérsico, es considerada una pieza fundamental para la economía del país, pues por sus terminales petroleras transita la mayor parte de las exportaciones de crudo iraní.