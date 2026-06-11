Una persona capta con un móvil lo que ocurre cuando Felipe VI y Letizia se dan la paz en la Sagrada Familia

Los reyes Felipe y Letizia, camino al presbiterio para la Santa Misa oficiada por el papa León XIV en la Sagrada Familia de Barcelona

Los reyes de España, con permiso del papa León XIV, han sido los grandes protagonistas del evento de este miércoles en Barcelona que ha culminado con un gran espectáculo en la Sagrada Familia con homenaje a Gaudí incluido.

Después de un primer día de rezos y vigilias, el 10 de junio empezó para el pontífice con una visita al centro penitenciario Brians 1 y a Montserrat, donde se encuentra la virgen de la moreneta.

El plato fuerte fue el final de la jornada, cuando tras un recorrido por la Ciudad Condal a bordo del papamóvil, llegó pasadas las 19:15 horas a la Sagrada Familia, donde se le esperaba para oficiar una Santa Misa y bendecir la Torre de Jesús. Allí estaban los reyes, Pedro Sánchez y Begoña Gómez y un sinfín de representantes políticos y de la iglesia.

Los reyes y la paz

Felipe y Letizia, de blanco por tercera vez consecutiva en un evento en el que también está el papa, acapararon todas las miradas por su conexión y también por lo que hicieron en el cristiano momento de darse la paz.

En el Canal de YouTube cómo dar la paz en misa se recoge una definición de lo que significa este momento dentro de la liturgia eclesiástica: "Darse la paz es un rito litúrgico que prepara a los fieles para la comunión. Su objetivo es expresar la comunión fraterna y la caridad. Debe ser un gesto sobrio, dirigido solo a las personas más cercanas (sin desplazarse por la iglesia) y sin convertirlo en un momento para saludos o felicitaciones".

No es habitual ver a los reyes de España tener gestos espontáneos —es algo que va un poco en el carácter de la monarquía y casi nunca muestran emociones en público— por eso es tan llamativo cuando, aunque sea en una ceremonia como esta, Felipe y Letizia se besan en la mejilla.

El momento está dando mucho que hablar en X donde muchas personas han compartido la escena, grabada de lejos por un teléfono móvil.