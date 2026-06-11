Un científico de datos ha simulado el Mundial un millón de veces con un modelo matemático, y deja buenas noticias para España

Comienza el Mundial de fútbol de EEUU y con él todas las quinielas posibles. Un científico de datos de la Universidad de Bond, en Australia, se ha propuesto hacer la mejor posible. Para ello ha simulado un millón de veces el campeonato con un modelo matemático para poder determinar qué selecciones tienen más posibilidades de llevarse esta estrella a la elástica. Y sus conclusiones dan buenos presagios para España.

Lo que ha hecho Steven Stern, que es como se llama este analista, es basarse en el ranking ELO de la FIFA. Esta clasificación puntúa a las selecciones en una tabla en la que suman o restan puntos en función de sus victorias y derrotas (y en función de contra qué rivales jugaban). Partiendo de ahí, Stern traza todas las probabilidades en los posibles cruces del Mundial en función de los puntos ELO de cada equipo.

Así, el científico no solo consigue obtener los porcentajes de las selecciones que más posibilidades tienen de hacerse con la Copa del Mundo. También obtiene un registro que le permite evaluar "cómo el nuevo formato del Mundial distribuye las posibilidades de victoria de cada equipo". Y sobre ello tiene mucho que decir. Pero antes de seguir leyendo: ¿quién crees que se hará con el Mundial?

España no solo es la favorita: es la que más probabilidades tiene de ganar

España aparece como la principal favorita según las simulaciones, con un 15,8% de posibilidades de conquistar el Mundial. Aunque la cifra pueda parecer baja para el equipo con más opciones de ganar, tiene una explicación sencilla: en un torneo eliminatorio es muy difícil que cualquier selección concentre una probabilidad mucho mayor.

Los modelos estadísticos no intentan adivinar qué ocurrirá, sino estimar qué pasaría si el Mundial se disputara miles de veces. En esas simulaciones, España supera la fase de grupos en el 97,9% de los casos, alcanza los octavos en el 71,7%, llega a cuartos en el 51,2% y alcanza las semifinales en el 39,7%. Una vez en la final, gana aproximadamente una de cada cuatro veces.

La clave está en que, por muy superior que sea una selección, cada ronda elimina a la mitad de los equipos y un mal partido puede dejar fuera a cualquier favorito. Por eso, incluso la selección con más opciones de levantar el trofeo apenas alcanza un 15,8% de probabilidad de ser campeona.

El nuevo formato hace el Mundial más impredecible

En un amplio gráfico que el analista ha compartido a través de The Lancet (y que puedes consultar aquí) se puede atestiguar deja claro que las posibilidades de España solo difieren unas décimas de la idea de que otra selección se haga con el Mundial. Por ejemplo, mientras que España tiene un 15,8% posibilidades de ganar la final, Francia tiene un 15,6%, dos décimas menos. Le sigue Argentina, con un 15,3%.

Stern habla del "grupo de los nueve", ya que el uso del ranking por ELO tiene en cuenta la historia reciente del fútbol, así como los resultados de los encuentros de todos estos combinados. De hecho, el analista destaca que repasando los Mundiales desde 1998 (celebrado en Francia), las semifinales han estado copadas por Argentina, Países Bajos, Brasil, Croacia, Francia y Alemania.

"Se trata de un grado de dominio asombroso", destaca el experto, que recuerda que la FIFA contempla 211 países federados. Pero el cambio de formato también hace más impredecible este Mundial: con la aparición de una nueva ronda y la ampliación de equipos (pasa de 32 equipos a 48, con cuatro grupos más de cuatro equipos cada uno, y de 64 partidos a 104).

Este nuevo formato sí "reduce las posibilidades" de que las selecciones "históricamente fuertes" avancen "mucho" en el torneo, "pero no tanto como quizá esperaban". El dominio continúa. "Si la FIFA hubiera aumentado el tamaño de los grupos a seis equipos el nuevo formato habría repartido mejor las oportunidades, pero hubiesen sido necesarios 136 partidos", explica en su análisis publicado en The Lancet.