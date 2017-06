La entronización de Sánchez: Guns N' Roses, 'millennials', el padre Ángel y Paloma Segrelles

¡Fuera el himno del PSOE! El socialismo que ha nacido este domingo suena ahora más heavy. Concretamente a Guns N' Roses y su Sweet Child O' Mine. Pedro Sánchez ha entrado a este ritmo en el pabellón de Ifema (Madrid) para cerrar el congreso del PSOE. ¡Abajo la ortodoxia! ¡Abajo el poder de los barones! Son tiempos de guitarra eléctrica (algo que le pega mucho a este tan nuevo como viejo partido).

Nada de misas, hoy tocaba en el socialismo entronizar a Sánchez y su Ejecutiva. Y eso que parecía una cuestión tan heavy hace unos meses es hoy la música que suena en Ferraz. Eso sí, el rockstar Sánchez sigue enfundado en su universo de camisas blancas. En la elección del temazo seguro que ha tenido que ver mucho Adriana Lastra, la flamante vicesecretaria general y adicta al rock (con alguna concesión indie como Los Punsetes). Lo que no soporta la asturiana es el reggaeton.

Todo preparado para que se note el nuevo PSOE. Nada de cierres con los delegados. Este domingo se han abierto las puertas a 8.000 militantes para que jalearan, gritaran, se abrazaran y ondearan banderas (la oficial con puño y rosa, pero también algunas republicanas y del arco iris). Esas cosas que tiene la vida, hoy se subía Sánchez al escenario de Ifema, donde hace tres meses presentaba su candidatura Susana Díaz rodeada de la vieja guardia (Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero, José Blanco, Alfonso Guerra...).

EL APLAUSÓMETRO DE LA EJECUTIVA

Este domingo había otra vieja-nueva guardia. ¡Un selfie por favor, Cristina!, le pedían a Narbona antes de empezar el acto. Ahora ya puede presumir de ser la presidenta del PSOE. Unos metros más allá no paraban de saludar a Josep Borrell, uno de los referentes intelectuales del sanchismo. Manuel Escudero y José Félix Tezanos están también entre el grupo de nuevos-mayores que arropan al Sánchez que pide ya directamente el voto de los millennials (seguro que le ayudará su 'fichaje' Francisco Polo).

49 miembros en la nueva Ejecutiva, ni uno más ni uno menos. Todos han sido citados para subir al escenarios -con sus maderas envejecidas cuidadas como mandan los cánones del diseño Mediterráneo-Silicon Valley-. Pongan en marcha el aplausómetro. Sin duda, ganan: Adriana Lastra, José Luis Ábalos, Odón Elorza, Susana Sumelzo, Núria Parlon, Patxi López, Cristina Narbona, Óscar Puente y Carmen Calvo.

Aplausos y también lágrimas. La nueva responsable de Educación del PSOE, Luz Seijo, confesaba que había derramado muchas lágrimas cuando ha entrado en el pabellón con 8.500 personas. Por la cabeza le han pasado estos duros meses, el "no es no", saltarse la disciplina de votos, las plataformas por toda España...

Sánchez observaba a su equipo en primera fila antes de salir a la pista de baile. Sentado entre su mujer, Begoña Gómez, y el líder de UGT, Pepe Álvarez. Ningún barón codo a codo. Por cierto, Susana Díaz ni siquiera ha estado en el acto, aunque sí en la votación anterior. La excusa: un viaje a Francia para participar en una feria aeronáutica. Al final Sánchez dijo su nombre y el de Patxi López, algunos aplausos (no aparecieron los temidos pitidos).

PRIMERAS FILAS, OJERAS Y EL CLAN DE CASTILLA Y LEÓN

Del PSOE andaluz estaban presentes Micaela Navarro y Amparo Rubiales, que departían minutos antes con la socialité Paloma Segrelles. Sí, sí, la jet también viaja a la periferia madrileña para mezclarse con el socialismo. Ella juega a la integración, ya que estuvo también en la presentación de la candidatura de Díaz.

¡Anda, el padre Ángel en primera fila también! Por allí también están Francina Armengol (Baleares), que se convirtió al 'sanchismo' desde el 'patxismo' en la última semana. Margarita Robles no paraba de recibir llamadas (¿estaría entrenado ante la posibilidad de ser la portavoz en el Congreso?) y Zaida Cantera daba besos y abrazos. Ibán García del Blanco buscaba a última hora una silla para sentarse entre el público antes de subirse al escenario como miembro de la Ejecutiva.

Y también muchas ojeras. Sánchez, Lastra y Ábalos apenas habían dormido, como muchos periodistas, a los que les habían entregado apenas unas horas antes (a las 2.15 de la madrugada) la lista definitiva de la Ejecutiva. Otros habían acabado también tarde votar, otros de la federación andaluza se fueron a tomar unas copas antes de que ni siquiera terminara el acto.

Nuevos protagonistas inesperados... ¡el PSOE tiene ahora un secretario de Montaña! Se llama Paco Boya, del PSC. Los socialistas catalanes están muy contentos, se les nota. De Miquel Iceta a Javi López pasando por Jaume Collboni, que se ha perdido la última noche del Sonar por estar en el congreso (es responsable de Cultura del ayuntamiento de Barcelona).

Y Castilla y León está que lo tira. García del Blanco como secretario de Cultura y Deportes y Óscar Puente como nuevo portavoz. Suma y sigue: Luis Tudanca ha ejercido como presidente del congreso (no ha parado de repetir lo emocionado que estaba, ya que aquel niño del Gamonal nunca imaginó que llegaría a ocupar este simbólico puesto). Y más que vendrán: todos querían saludar a Ander Gil, que suena como el futuro portavoz del Senado.

Para saludos Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, uno de los más buscados. El enemigo histórico sevillano de Díaz es hoy uno de los rostros del 'sanchismo'. Era uno de los últimos en abandonar este domingo el pabellón de Ifema, al igual que Ábalos, elevado a la categoría de fontanero máximo del reino desde la Secretaría de Organización. Y en la fiesta del 'sanchismo' no podían faltar tampoco Magdalena Valerio y María Luisa Carcedo, dos personas que cuenta con la máxima confianza del secretario general.

Pero que el ritmo no pare con Guns N' Roses. ¡La vida es un festival! Y en la sanchez-party también se ha mencionado a Bob Dylan y su Things have changed. ¿A quién no le puede inspirar este temazo que sonaba en la hansoniana Wonder Boys? Enciendan las luces finales y todos a cantar La Internacional. Muchos puños en alto. Los clásicos siempre vuelven... hasta en tiempos millennials.

El congreso del PSOE cierra con los 8.000 asistentes cantando 'La Internacional, pic.twitter.com/TrDLxTyLpI — AntonioRuizValdivia (@arvaldivia) June 18, 2017

