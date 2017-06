El aplaudido tuit de Pérez-Reverte sobre los eufemismos en la cobertura de atentados

El escritor Arturo Pérez-Reverte lanzó anoche un tuit que, con la mañana, se ha convertido en viral. Esta vez su reflexión tenía que ver con el atentado fallido de la estación central de Bruselas (Bélgica), en el que que el supuesto atacante fue tiroteado por los soldados que vigilaban la zona. El hombre murió a causa de estos disparos.

Sin embargo, los medios de comunicación, siguiendo la terminología de las fuerzas de seguridad belgas, hablaron -hablamos- de "hombre neutralizado" o hasta "interceptado". ¿Eso en realidad qué quiere decir? ¿Le bloquearon el paso en mitad de su escapada, se le echaron encima los agentes, lo detuvieron y punto, o lo pararon a base de tiros? ¿Neutralizar es herir o matar o las dos cosas?

Esto es lo que se preguntaba el autor de Territorio comanche.

"Matar", ni te digo. "Abatir" terroristas sonaba ya muy agresivo. Ahora "neutralizan". Pronto será "controlan". Y al final, "disuaden". — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 21 de junio de 2017

Aunque algún tuitero le ha replicado que "neutralizar hostiles" se lleva usando por lo menos 60 años, Pérez-Reverte ha contestado que sí, que es una etiqueta usada comúnmente, pero en la terminología militar o policial, no en la periodística. "En el telediario. Neutralizar hostiles, en el telediario. No me fastidie, querido amigo. Un saludo", responde el académico de la RAE.

Los usuarios de Twitter han aplaudido su mensaje, que mete el dedo en la llaga de los eufemismos en los medios de comunicación, que suavizan la realidad y acaban por no definirla correctamente. De paso, los tuiteros han añadido otros ejemplos de términos que se van por las ramas:

Bueno, cuando los nuestros van a matar allí producen "daños colaterales" — Manuel Fernández (@ManuelFdezHdez) 21 de junio de 2017

Y cuando les detengan consensuan una solución vigilada . — miss B (@MISSBLANDINGS) 21 de junio de 2017

"Convencen a los terroristas de no persistir en su actitud" — Froilán I de España (@FroilLannister) 21 de junio de 2017

Medios en los que las mujeres "fallecen a manos de sus parejas" o "se mueren". Lo de neutralizar sigue la misma línea. — Silvia Pato (@SilviaP3) 21 de junio de 2017

O medios en los que una mujer mate a su padre e hijos sea llamado «suicidio colectivo». — adriánrodríguez (@adrirm2) 21 de junio de 2017