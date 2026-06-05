El cambio histórico que llega a las tiendas de Mercadona y del que solo unos pocos se han dado cuenta: "No lo había visto nunca"

Mercadona es la cadena de supermercados favorita para muchos españoles. Con su red de más de 1.600 establecimientos, sus tiendas, que están viviendo una profunda transformación que culminará en 2033 según su fundador, Juan Roig, surten y abastecen los carritos de la compra de muchos. No solo con alimentación: Hacendado no es la única marca blanca con la que la firma conquista a los clientes.

Otras marcas captan el interés de muchos compradores. A pesar de que lo fabrican y producen proveedores externos, Mercadona ha conquistado un complejo equilibrio entre calidad y precio. Sucede también con los productos de limpieza del hogar etiquetados bajo el nombre de Bosque Verde y en especial con lo que se encuentra en los lineales de sus perfumerías y droguerías, bajo la marca de Deliplus.

Es precisamente Deliplus la marca que parece estar viviendo una transformación como pocas. Algunos usuarios de Mercadona ya están detectando en las botellas de alcohol de 96º a la venta en los establecimientos de la cadena valenciana un cambio que a priori puede parecer insignificante o incluso pasar desapercibido. Pero los más avezados ya se están dando cuenta de un cambio de logotipo.

No es baladí. Hacendado, por ejemplo, sigue teniendo su característica marca (con la misma tipografía que el logo que emplea la famosa serie de Netflix, Stranger Things). Deliplus, por el contrario, ha cambiado ya varias veces su identidad gráfica. Frente a un logotipo que antes empleaba un trazo desenfadado, simulando una escritura a mano, la compañía optó hace años por emplear una tipografía sin serifa pero con ángulos rectos.

De esa forma Deliplus parecía optar por una imagen renovada y con ciertas remembranzas a una firma tecnológica. Ahora es cuando algunos clientes habituales de Mercadona se están dando cuenta de que la firma de cosmética y aseo personal de la compañía está sumergida en un nuevo cambio estético. Ha sido el usuario u/felixdemontemar en Reddit el que se ha encargado de dar la señal.

Un cambio de logo histórico

"¿Nuevo logo de Deliplus?", preguntaba en un subforo de la plataforma dedicado precisamente a la cadena valenciana. "Comprando hoy esta botella de alcohol me he fijado que lleva un logo de Deliplus que no había visto nunca". Efectivamente, la botella de 250ml de alcohol de 96º lleva un logo que había pasado desapercibido, aunque en realidad ya aparece desde hace un tiempo en la tienda en línea de la compañía.

Este nuevo logo introduce además cambios de calado. Separa la palabra Deliplus en dos, con un salto de línea. La nueva marca es circular. Deli+plus. La tipografía además es más sobria y opta por introducir la serifa. La introducción del nuevo logo también ha supuesto el rediseño de algunos elementos del embotellado. Y los comentarios no han tardado en llegar. Algunos con algo más de humor. Y otros un tanto decepcionados por el cambio.

Por ejemplo, u/Slow_Werewolf3021 comparte su opinión al respecto. "Que poco salero tiene la submarca de Mercadona en esta sección. A veces me pregunto de donde sacan los nombres tan cutres". La respuesta llega de otro usuario que arroja una interesante reflexión: "Es una estrategia de marketing: si parece barato es que debe serlo, la gente no se preocupa de comparar precios".

"Parece un logo de los 80", "anticuado", "feísimo", "horroroso", "terrible". Para los primeros clientes que se han dado cuenta de este histórico cambio en una de las marcas más reconocibles del catálogo de Mercadona la opinión es por el momento negativa. Habrá que estar atentos a los lineales de sus supermercados para detectar si la compañía sigue adelante con esta transformación o si, por el contrario, da marcha atrás.