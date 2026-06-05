La NASA prepara la evacuación de los astronautas de la Estación Espacial Internacional tras encontrar varias fugas 

Los astronautas de la Estación Espacial Internacional preparan una posible evacuación ante el descubrimiento de unas fugas. La NASA ha informado este viernes que ha encontrado varias fugas de oxígeno en el segmento ruso de la Estación Espacial Internacional (EEI) y ha ordenado a sus astronautas a bordo que se refugien en el interior de sus naves.

Lo ha anunciado la portavoz de la NASA, Bethany Stevens, quien ha señalado en redes sociales que la tripulación rusa han iniciado una operación de reparación de un túnel de transferencia, mientras que los astronautas se han refugiado en la cápsula Crew Dragon ante una posible evacuación.

"El túnel de transferencia del módulo de servicio Zvezda, conocido como PrK, ha sufrido grietas y fugas durante algún tiempo, y ha sido mitigado por Roscosmos en la medida de lo posible hasta la fecha. Las grietas siempre han sido una preocupación que la NASA vigila muy de cerca", ha señalado la portavoz al inicio del mensaje, antes de informar del hallazgo.

"Tras nuevas fugas, Roscosmos ha decidido proceder con una operación de reparación más extensa el viernes 5 de junio. Por abundancia de precaución, la NASA ha dirigido a los cuatro miembros de la tripulación SpaceX Crew-12 de la agencia y al astronauta de la NASA Chris Williams a asumir una postura de seguridad elevada en la nave espacial Dragon mientras se realiza la reparación", ha agregado.

El laboratorio lleva orbitando sobre la Tierra desde hace más de veinte años y depende de la cooperación de diferentes potencias, entre ellas Rusia, Estados Unidos, Canadá, Europa o Japón. Desde la NASA han asegurado que trabajarán junto con ellos para llegar "a una resolución más permanente".

Roscosmos dice que no hay riesgo para la tripulación ni para los sistemas

Los cuatro astronautas (dos de nacionalidad estadounidenses, uno francés y uno ruso) se encontraban realizando una misión en la estación especial y han recibido el aviso para entrar en su nave espacial sobre las 09:04 horas, según han podido confirmar desde la NASA. Desde Roscosmos han asegurado que no hay riesgo para la tripulación ni para los sistemas y han dicho que el primer punto de fuga ya ha sido sellado.

Posteriormente, la portavoz de la NASA ha asegurado que se han pausado los "esfuerzos de reparación estructural del viernes en el túnel de transferencia del módulo de servicio Zvezda, conocido como PrK" hasta que se obtengan más mediciones y datos. Además, se ha ordenado a los miembros de la tripulación a que finalicen los procedimientos de refugio seguro y regresen a las operaciones planificadas a bordo.