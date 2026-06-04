Todo lo que debes saber sobre la visita del papa León XIV a España

Hace quince años que un papa no visita España. Fue en 2011, durante la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). Benedicto XVI aterrizó en Madrid el 18 de agosto y fue recibido por los reyes don Juan Carlos y doña Sofía. Por aquel entonces nadie imaginaba que a los monarcas, actualmente eméritos, les quedaba poco menos de tres años en el trono.

Desde el verano de 2011 y hasta hoy, España ha vivido una abdicación, seis elecciones generales, el fin del bipartidismo, la disolución de ETA o un confinamiento por una pandemia.

El país que va a encontrar el papa León XIV es muy distinto al que conoció Benedicto XVI. Sólo por el tiempo transcurrido, ya es normal que la visita cause tanto revuelo. Pero, además, hay otras claves que marcan la histórica visita del Pontífice: el foco en la inmigración, el impacto económico o el momento histórico que va a vivir Barcelona son algunos de los aspectos destacables.

Primera visita de un papa desde 2011

El papa Francisco no visitó España. Jorge Bergoglio expresó su interés de viajar a Canarias debido a la crisis migratoria, pero este viaje no se llegó a producir.

León XIV recoge el testigo e incluye las islas en su visita a España, precisamente para poner el foco en esta cuestión, aunque antes visitará Madrid y Barcelona.

Benedicto XVI acudió a la ciudad condal en noviembre de 2010 para consagrar el templo de la Sagrada Familia. Así que, al igual que Madrid, Barcelona llevaba más de una década sin visita papal.

El caso de Canarias es más llamativo: se trata de la primera vez que un papa aterrizará en las islas. Este hecho se producirá el 11 de junio a las 10:50 horas, momento en el que León XIV llegará a la base área de Gando.

Será el primer papa que hable en el Congreso de los Diputados

También va a ser la primera vez que un papa hable en las Cortes. El encuentro entre León XIV y los políticos españoles tendrá lugar el lunes 8 de junio.

Nada se sabe sobre los asuntos que tratará el papa en su discurso. Se puede recurrir, eso sí, a algunas pistas. La última encíclica, en la que critica a los magnates de la inteligencia artificial y a esta propia tecnología, podría ser uno de los puntos a tener en cuenta.

"Las llamadas inteligencias artificiales no experimentan, no poseen cuerpo, no sienten alegría ni dolor, no maduran a través de las relaciones y no saben desde dentro qué significan el amor, el trabajo, la amistad o la responsabilidad", advirtió León XIV en su encíclica.

Otro asunto relevante y que tiene papeletas de ser tratado en el Congreso es el de la inmigración. La visita a Canarias no es una casualidad: la Iglesia pretende subrayar los problemas a los que se enfrentan los migrantes, sobre todo en un contexto en el que la extrema derecha ha adoptado el discurso de la prioridad nacional. La Conferencia Episcopal Española ya se mostró en contra, pidiendo "prioridad de Evangelio".

Foco en la inmigración

El mero hecho de pisar Canarias lanza un mensaje: la Iglesia está preocupada por la realidad de los migrantes.

Nada más llegar a Gran Canaria, León XIV tendrá un encuentro con migrantes en el puerto de Arguineguín. Al día siguiente, ya en Tenerife, visitará "Las Raíces", el mayor centro de acogida de migrantes del archipiélago.

La intención es reforzar el discurso de la Iglesia a favor de la acogida de personas vulnerables. Cabe recordar que el obispo de Canarias, José Mazuelos, ya se pronunció en contra de los discursos xenófobos: "Habría que meter a mucha gente en un cayuco cinco días, mañana y tarde, sin comer, para ver cómo llegan... Entonces, cuando llegan habrá que acogerlos y habrá que cuidarlos, lógicamente", señaló en la 129º Asamblea Plenaria de la CEE.

"Si se quiere ser cristiano y se quiere ser humano, hay que atenderlos y cuidarlos", añadió, en referencia a los migrantes.

Los jóvenes también son protagonistas

León XIV no va a dejar de lado a los jóvenes. Desde que asumió el pontificado se ha dirigido a ellos en diferentes ocasiones, animándoles a "aspirar a cosas grandes" o a "cultivar la vida interior".

En la vigilia de la Plaza de Lima (Madrid) les interpelará de manera directa, como ya ha hecho en otros discursos. Esto cobra especial importancia en un momento en el que los jóvenes viven un auge de fenómenos culturales relacionados con el catolicismo.

Momento histórico para Barcelona

Barcelona tiene señalada en el calendario la visita de León XIV.

El papa va a bendecir la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia, coincidiendo precisamente con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí.

También acudirá a Montserrat y se desplazará por diferentes puntos de la ciudad en el papamóvil.

No sólo religión: el impacto económico será importante

El turismo religioso va a tener un impacto directo en el sector de la hostelería. Un informe de ObservaTUR estima que la visita del papa va a generar entre 90 y 125 millones de euros. Tendrá, eso sí, un coste de 15 millones.

El incremento de las búsquedas de alojamiento en Booking ha sido del 46% en Madrid y del 52% en Barcelona.

Para facilitar la movilidad, el Ministerio de Transportes ha reforzado el servicio de Renfe, Media Distancia, Avant y Rodalies. Sólo en Madrid, habrá un millón de plazas extra. Metro de Madrid también reforzará el servicio en la capital.

Agenda de León XIV en España

El Pontífice tiene numerosos actos en España. Desde su llegada a Madrid el 6 de junio, será protagonista de todo tipo de encuentros.

Esta es su agenda en Madrid:

Sábado 6 de junio : a las 10:30 aterrizará en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Posteriormente tendrá una ceremonia de bienvenida en el Palacio Real de Madrid con la presencia de los reyes de España. A las 12.30 pronunciará su primer discurso ante autoridades y sociedad civil. A las 18.30 visitará el proyecto Cedia 24 horas , gestionado por Cáritas. A las 20.30 presidirá una vigilia en la Plaza de Lima.

: a las 10:30 aterrizará en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Posteriormente tendrá una ceremonia de bienvenida en el Palacio Real de Madrid con la presencia de los reyes de España. A las 12.30 pronunciará su primer discurso ante autoridades y sociedad civil. A las 18.30 visitará el proyecto , gestionado por Cáritas. A las 20.30 presidirá una vigilia en la Plaza de Lima. Domingo 7 de junio: a las 10.00 presidirá la misa del Corpus Christi en Cibeles. A las 16.30 tiene un encuentro con la Orden de San Agustín. A las 18.00 acudirá al evento "Tejer redes con el mundo de la cultura, arte, economía y deporte".

a las 10.00 presidirá la misa del Corpus Christi en Cibeles. A las 16.30 tiene un encuentro con la Orden de San Agustín. A las 18.00 acudirá al evento "Tejer redes con el mundo de la cultura, arte, economía y deporte". Lunes 8 de junio: a las 9.30 se reunirá con el presidente del Gobierno y a las 10.30 acudirá al Congreso de los Diputados. A las 11.30 visitará la Conferencia Episcopal Española. A las 18.00 presidirá un homenaje a la Virgen de la Almudena en la Catedral. A las 19.00 acudirá a un encuentro con la comunidad diocesana en el Santiago Bernabéu.

a las 9.30 se reunirá con el presidente del Gobierno y a las 10.30 acudirá al Congreso de los Diputados. A las 11.30 visitará la Conferencia Episcopal Española. A las 18.00 presidirá un homenaje a la Virgen de la Almudena en la Catedral. A las 19.00 acudirá a un encuentro con la comunidad diocesana en el Santiago Bernabéu. Martes 9 de junio: a las 10.00 mantendrá un encuentro con voluntarios en Ifema y a las 11.10 partirá a Barcelona.

Esta es su agenda en Barcelona:

Martes 9 de junio : el Pontífice llegará a las 12.25 horas y se dirigirá a la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia para presidir una misa. A las 20.00 horas se personará en Montjuic para una vigilia.

: el Pontífice llegará a las 12.25 horas y se dirigirá a la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia para presidir una misa. A las 20.00 horas se personará en Montjuic para una vigilia. Miércoles 10 de junio: a las 11.00 visitará la cárcel Brians I, a las 11.00 irá a la Abadía de Montserrat para la oración del Santo Rosario. A las 13.00 tendrá una comida con la comunidad benedictina de Montserrat. La bendición de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia tendrá lugar a las 19.30.

Esta es su agenda en Canarias: