Paloma del Río sale en defensa de Almudena Cid tras su respuesta al preguntarle por Christian Gálvez
La deportista ha sido noticia por reprender a una periodista que le preguntó por Christian Gálvez, del que lleva separada cinco años.
Almudena Cid ha sido tendencia en España en la mañana del viernes después de que se viralizase en redes sociales su reacción a una pregunta sobre su expareja, el presentador Christian Gálvez.
En la alfombra roja de presentación del festival de televisión de Vitoria, a la deportista olímpica le han preguntado por Gálvez, que presentará junto a su actual pareja, la también presentadora Patricia Pardo, la misa que el papa Leon XIV va a dar en Madrid.
"Te voy a hacer yo a ti una pregunta, ¿por qué a él nunca le preguntáis por mi? No, no. Cuando le preguntes, yo contesto, porque me parece tan injusto todo esto desde hace cinco años", ha comentado la deportista olímpica visiblemente enfadada.
"Que me tenga que enfrentar a esto después de cinco años", ha dicho en referencia a esta cuestión con el que fue su pareja durante 15 años. La periodista, que se da cuenta de que ha metido la pata, le dice poco después que si quiere ya "zanjar esto".
"¿Tú que crees? Y es de muy mal gusto, perdona que te lo diga. Es de mal gusto. Porque no lo estáis haciendo en igualdad ni de condiciones", ha respondido. Para intentar quitar hierro al asunto le han preguntado que cómo se encuentra.
Pues mal, sobre todo por tener que aguantar este tipo de preguntas: "Pues ahora mismo en una situación un poco desagradable. Estoy deseando irme y tomarme un refresco pero vamos que espero que reflexionéis también un poco porque genera... me duele que me hagáis estas preguntas".
"Todo este tiempo que estamos aquí para mí no me sirve en mi vida y no me he ido por respeto pero es para haberos dejado colgadas aquí con el micrófono", ha sentenciado en unas declaraciones que están dando la vuelta a España.
Estas declaraciones han llegado, además, a Paloma del Río, periodista deportiva que ha cubierto los campeonatos de Almudena Cid y que ha trabajado con ella después en las retransmisiones.
"Bastante elegante has sido, Almu, durante los 15 años y los últimos 5. Bastante elegante porque si hablaras...", ha dicho citando el vídeo la periodista deportiva experta en los Juegos Olímpicos ahora jubilada.