El MoMA de Nueva York adquiere un Fiat 500 para su colección permanente

El Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) ha adquirido un Fiat 500 histórico para su colección permanente, lo que convertirá al vehículo, que hoy celebra su sesenta cumpleaños, "en una obra de arte moderna".

Así lo ha anunciado la marca italiana Fiat en un comunicado, en el que ha detallado que el modelo comprado es un 500 serie F, "el más popular de todos los 500", que fue fabricado entre 1965 y 1972.

Según el fabricante, el "pequeño gran automóvil" fue un "éxito instantáneo" en todo el mundo. Se fabricaron más de cuatro millones de unidades entre 1957 y 1975 de las distintas versiones: Nuevo 500 (a finales de los años cincuenta), Sport y D —con mayor potencia—, F —que ostenta el récord por número de vehículos producidos—, L (más confortable) y R. Con un motor de 499,5 c.c y 18 CV alcanzaba una velocidad máxima de 95 km/h.

Para Fiat, el 500 es un "icono" que convirtió a los italianos en propietarios de automóviles y que hoy celebra oficialmente su sexagésimo aniversario, ya que la primera unidad del modelo salió de la fábrica el 4 de julio de 1957.

"Si bien el Fiat 500 ha dejado indudablemente su marca en la historia del automóvil, es igualmente cierto que nunca ha sido solo un coche", ha destacado en la nota el director de la marca Fiat y director de Marketing de FCA, Olivier François.

En su opinión, "en sus 60 años de historia, el 500 ha trascendido su manifestación material para entrar en el imaginario colectivo y convertirse en un icono, que ahora tiene el honor de haber sido certificado como tal al haber sido adquirido por el MoMA, como homenaje a su valor artístico y cultural".

"El Fiat 500 es un icono de la historia del automóvil que alteró profundamente el diseño y la producción de automóviles", ha afirmado el director The Philip Johnson Chief Curator of Architecture and Design del MoMA, Martino Stierli.

"La inclusión de esta obra maestra sin pretensiones en nuestra colección nos permitirá ampliar la historia del diseño del automóvil tal como la cuenta el Museo", ha apuntado.

El lanzamiento de la nueva generación en 2007 —que ha conquistado a más de 2.000.000 de conductores en solo 10 años— ha venido acompañado de versiones dos volúmenes como descapotable y ediciones especiales como el 500 by Diesel, el 500 Gucci y el 500 Riva.