"Un tortazo cordial, puta": la actriz porno Amarna Miller demuestra con unas fotos el acoso machista que sufre

Las trabajadoras sexuales también sufren acoso sexual. Es la denuncia que hace la actriz porno Amarna Miller en su cuenta de Twitter al publicar un email de un hombre que ve sus vídeos y se masturba con ellos. "Para los que me decís que no hay violencia contra las TS...Tal vez sea él quien se merezca 'un tortazo a tiempo", ha escrito la joven en su timeline, acompañando la publicación de varias capturas de pantalla.

Se trata de varias capturas de un email que ha recibido de uno de sus seguidores que dice lo siguiente:

Para los que me decís que no hay violencia contra las TS...Tal vez sea él quien se merezca "un tortazo a tiempo" #RT pic.twitter.com/TnfH8hckuH — Amarna Miller (@AmarnaMiller) 1 de agosto de 2017

"Hola, Marina.

Reconozco que soy una de las personas que te llaman prostituta y puta y se masturban viendo tus vídeos, pero deberías saber que ambas acciones no tienen nada que ver. No tiene nada que ver que digamos que eres una puta, que es la verdad, con que nos masturbemos viendo tus vídeos. Por tanto, decirte lo que eres en realidad y masturbarnos viendo tus vídeos son acciones compatibles. Si no quieres que te llamemos puta y que nos masturbemos viendo tus vídeos, no los hagas. No hagas vídeos en los que tienes sexo a cambio de dinero; y si los haces, asume las consecuencias.

También reconozco que me pareces físicamente atractiva, pero eso no tiene nada que ver con que te diga la verdad: eres una puta. Eres una puta porque eres una prostituta y las palabras puta y prostituta son sinónimas. Eres una prostituta porque te dedicas a la prostitución. La pornografía es lo mismo que la prostitución y viceversa. La palabra pornografía significa 'Tratado acerca de la prostitución'. Consulta la palabra pornografía en el DRAE y en el DLE, en los dos lo pone claramente. ¿Por qué en la definición de la palabra pornografía aparece la palabra prostitución?: porque son lo mismo.

Tus padres deben de estar avergonzados de tener una hija como tú, que no es una persona de provecho y que ha malgastado el dinero de sus padres en hacer una carrera a la que no ha sabido sacar partido; una carrera que no ha aprovechado; una hija que va a matar a sus padres a disgustos. Probablemente tus padres se estarán preguntando '¿qué hicimos mal?'. Pobres..., los compadezco; les salió torcido el árbol. Hay que enderezar a los árboles cuando son pequeños, para evitar que se tuerzan cuando son grandes. Si no se enderezan a tiempo, luego es demasiado tarde y se tuercen de forma irreversible. Me parece que tus padres te dieron poco o nada cuando fuiste pequeña. A ti te falta más vara que otra cosa. Si tus padres te hubieran dado unos tortazos a tiempo, hoy serías una persona decente; una persona de provecho. A veces, unos tortazos a tiempo salvan vidas. A ti te falta una cantidad de tortazos enorme. En fin, espero que algún día alguien te dé los tortazos que te mereces y que tus padres no te dieron.

Bueno, me despido de ti, objeto sexual.

Un tortazo cordial, puta"

Amarna Miller tiene 26 años trabaja en varias productoras internacionales. Se declara abiertamente feminista y es activista por los derechos de las mujeres y, en especial, las trabajadoras sexuales. Estudió la carrera de Bellas Artes y con 19 años abrió su propia productora. Además, ha sido objeto de polémica en varias ocasiones por su apoyo a Podemos y por el debate sobre feminismo y porno.

