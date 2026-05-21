Enrique Riquelme da el 'sí' y comunica al Real Madrid su intención de presentarse a las elecciones contra Florentino: qué se sabe de su proyecto

Elecciones en la Casa Blanca. Enrique Riquelme ha comunicado de manera oficial y por vía interna al Real Madrid que sí se presentará al proceso electoral adelantado por la Junta Directa y, por ende, competirá con Florentino Pérez.

El empresario alicantino "con acento mexicano", responsable del Grupo Cox, ha comunicado este jueves su 'sí' tras varios días deshojando la margarita tras el inesperado giro de Florentino. En una nota al club, Riquelme ratifica su "voluntad de concurrir como candidato a la presidencia del Real Madrid encabezando la correspondiente candidatura a la junta directiva, cuya presentación formal se realizará en tiempo y forma conforme a la normativa aplicable".

En una rueda de prensa para la historia, el actual presidente del Real Madrid anunció el adelanto electoral y su propia candidatura, a la espera de si alguien era capaz de rivalizar con él (y sus múltiples y exigentes condicionantes para poder presentarse). Entre otras cosas, un aval de unos 187 millones de euros, que Enrique Riquelme ya dejó claro que "por supuesto" que puede presentar.

De sorpresa en sorpresa, en su misma intervención, Florentino Pérez habló, para mal, de la posibilidad de un rival al que no quiso ni mencionar y que tardó poco en responder y en darse a conocer. Porque para el común de los mortales y de los madridistas, el empresario de 37 años era un desconocido hasta el pasado martes a eso de las 19:00.

Aunque la comunicación de Riquelme se entiende como un 'sí' definitivo a concurrir al proceso electoral, ahora viene la parte formal, la de presentar una candidatura como tal, previo paso ya cumplido de avisar con, al menos, 48 horas de antelación al cierre del plazo. Riquelme tiene hasta este sábado 23 a medianoche para presentar formalmente su candidatura.

Y de fichajes, qué

A diferencia de lo que suele ocurrir con este tipo de elecciones presidenciales, aún no se han dado demasiados detalles del proyecto de Enrique Riquelme en cuanto a lo deportivo. En cuanto a fichajes, vaya, que es lo que le interesa al común de los mortales.

Sí se especuló con la venida de Jurgen Klopp como técnico del Real Madrid en caso de victoria sobre Florentino, sin que ninguno de los implicados haya confirmado o desmetido nada. En las últimas horas se ha sumado un nombre 'galáctico', adelantado por El Confidencial, el de Erling Haaland, la superestrella del Manchester City, que ya lleva años sonando como posibilidad de futuro en el Bernabéu.

Poco (o nada) más se sabe a día de hoy de su proyecto futbolístico y aún menos del baloncestístico, a la espera de la presentación formal de su ya adelantada candidatura. De momento, sus bazas son similares al 'efecto Florentino' con el que el presidente de ACS logró hacerse con la presidencia de forma sorpresiva en el año 2000, tras imponerse a Lorenzo Sanz con el añadido de que el Real Madrid venía de ganar su segunda Champions en tres años.

Si para Florentino el elemento clave fue quitarle al Barça a Luis Figo, quizás para Enrique Riquelme sea la dupla Klopp+Haaland.