'El Rosco', cancelado en 'Pasapalabra' y recuperado por Mediaset: claves del culebrón judicial que ha sacudido los cimientos de la televisión

Ha sido este jueves, alrededor de la hora de la comida, cuando una noticia ha sacudido los cimientos de la vida de este país, al menos de la vida televisiva. El programa líder de audiencia de las tardes, ese que cada día ven más de dos millones de personas, el que presenta Roberto Leal y en el que Rosa Rodríguez consiguió ganar 2,7 millones de euros, ha sufrido un duro varapalo que pone en duda su continuidad.

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Barcelona en 2022 que obliga a Atresmedia a no emitir 'El Rosco', la última de las pruebas de Pasapalabra, la que reta a los concursantes a completar el abecedario y la parte del concurso que más aplauden sus cientos de miles de seguidores.

"Reconoce que 'El Rosco' es una obra protegida por la propiedad intelectual al ser un formato televisivo desarrollado, estructurado y con suficiente complejidad, no una idea inicial o general. La obra descrita contiene los elementos que hacen posible la utilización del formato en cuestión para, sobre su base, crear una obra audiovisual, un programa de televisión", recoge la resolución del recurso presentado por Atresmedia.

¿Se cancelará el concurso?

No tiene por qué: la resolución solo afecta a 'El Rosco', la última parte del programa, pero la que mayor número de espectadores congrega y arrastra hasta el informativo de Vicente Vallés, líder de audiencia también en su franja horaria.

De momento, desde Atresmedia han confirmado a EFE que el programa continuará emitiéndose en Antena 3 porque, como afirman desde la cadena, la resolución del Tribunal Supremo no afecta a la emisión, sino a la prueba final, y que se encuentran estudiando qué hacer con ella.

Según Europa Press, el programa se emitirá en días sucesivos de manera habitual. "Antena 3 emitirá este jueves Pasapalabra con 'El Rosco' y hasta que se ejecute la sentencia, lo que puede durar días o incluso varias semanas", aseguran desde la cadena. Así ha sido. El concurso, grabado con anterioridad, se ha desarrollado con casi total normalidad, incluido 'El Rosco'. Solo ha habido un cambio, al dar paso a la sección clave, el espacio no ha emitido el habitual rótulo, sino que lo ha sustituido por otro que simplemente ponía 'Pasapalabra'.

Entonces, ¿por qué Telecinco sí que lo canceló?

En octubre de 2019 la Justicia condenó a Mediaset España a cesar las emisiones del programa, que por aquel entonces presentaba Christian Gálvez, tras una demanda de la productora británica ITV, propietaria original de los derechos del formato del programa original Alphabet game, que estrenó la BBC en 1996.

El litigio entre la productora y Telecinco había empezado años atrás, en 2010, cuando la cadena de televisión decidió 'romper' el acuerdo económico al que había llegado con la productora para poder emitir Pasapalabra y llevar el asunto a los tribunales. Creían haber descubierto que 'El Rosco' final y el nombre del programa nunca habían sido de ITV.

El contragolpe de la productora británica fue denunciar a Mediaset y reclamar 15 millones de euros por los años anteriores. La Justicia terminó dándole la razón.

Cancelada su emisión de Telecinco, Atresmedia llegó a un acuerdo con ITV para recuperar el concurso.

¿Y por qué volvió a los tribunales otra vez?

Roberto Leal, presentador de 'Pasapalabra' en Antena 3.

El siguiente capítulo judicial se inicia en esta segunda etapa de Antena 3, que retoma la emisión del programa presentado por Roberto Leal en 2020.

En este caso, el litigio no es con ITV, sino con la productora holandesa MC&F y solo a cuenta de 'El Rosco', el momento en el que los dos concursantes han de adivinar, a partir de definiciones y a contrarreloj, la palabra tras las letras de todo el abecedario. Esa prueba, como ha confirmado la Justicia, es una creación de Reto Luigi Pianta y René Mauricio Loeb, para un concurso llamado End Game 21x100 que se fusionó Passaparola, la versión italiana del programa británico. Sus creadores cedieron los derechos posteriormente a MC&F y no son propiedad de ITV.

En noviembre de 2022, la Audiencia Provincial de Barcelona condenó a Atresmedia a cesar la emisión de 'El Rosco' al considerar que la propiedad era de la productora holandesa MC&F. La cadena continuó emitiendo con normalidad el programa poniendo en marcha recursos y procedimientos jurídicos hasta que en el día de hoy el Tribunal Supremo ha fallado definitivamente en favor de la productora neerlandesa.

¿Puede Telecinco emitir 'El Rosco' ahora?

Pues así lo ha confirmado Mediaset horas después. El grupo de comunicación de Fuencarral alcanzó un acuerdo secreto hace más de un año con MC&F, la productora titular de los derechos, que estaba sujeto a la sentencia del Tribunal Supremo.

"Los derechos de 'El Rosco' son a todos los efectos de Mediaset y, por tanto, Atresmedia no tiene oportunidad de poder negociar ni pujar por hacerse con la emisión de la prueba estrella para seguir emitiéndola dentro de 'Pasapalabra", aseguran desde la cadena.