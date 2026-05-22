El poderoso y necesario mensaje de Los Javis en Cannes tras fascinar al público con 'La Bola Negra': "Para que no vuelva a pasar en el futuro"

Los directores antes de la proyección de su película 'La Bola Negra' en el Festival de Cannes 2026.

Los Javis lo han vuelto a hacer, pero esta vez más grande todavía. Javier Calvo y Javier Ambrossi, que rompieron su relación sentimental, pero no la profesional, se desplazaron a Cannes con su equipo para presentar allí su película La Bola Negra.

Con ella han sido tres las cintas españolas que compiten en la Sección Oficial para hacerse con la Palma de Oro porque antes de que la historia de Los Javis pasara por Cannes lo hicieron El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, y Amarga Navidad, de Pedro Almódovar, logrando un hecho histórico para el cine español.

Lola Dueñas, Miguel Bernardeau, Guitarricadelafuente, Javier Ambrossi, Penélope Cruz, Javier Calvó, Milo Quifes y Carlos González en el estreno de 'La Bola Negra' en el Festival de Cannes 2026 Kristy Sparow

Y si ya solo el hecho de ir, presentar y competir ha roto los moldes, más lo ha hecho La Bola Negra ante el éxito cosechado en la proyección en el Palais des Festivals et des Congrès de Cannes.

Después del derroche de glamour por la alfombra roja con los directores, que estuvieron acompañados por Lola Dueñas, Miguel Bernardeau, Guitarricadelafuente, Javier Ambrossi, Penélope Cruz, Javier Calvó, Milo Quifes y Carlos González, todos ellos parte del reparto, se proyectó La Bola Negra... y arrasó. Y para muestra, la ovación de nada más y nada menos que de quince minutos. Puede que ganen o puede que no, pero eso ya no se llevan, que no es poco.

Los Javis con esmoquins de Emporio Armani en el estreno de 'La Bola Negra' en Cannes KATE GREEN

Además, Calvo y Ambrossi ofrecieron unas palabras en español, salvo unas pocas de Ambrossi en inglés, con las que ofrecieron el mensaje que desean que cale con esta película que está inspirada en la obra inacabada homónima de Federico García Lorca y en la pieza teatral La piedra oscura de Alberto Conejero.

Hablar de aquellos que no tuvieron voz

"Hace 90 años, Federico García Lorca fue asesinado por el fascismo porque era gay. Así que a todos aquellos que piensan que vamos a retroceder en la lucha y en los derechos LGTBIQ+ conseguidos... malas noticias, porque estamos aquí esta noche", señaló Ambrossi, que dio las gracias al Festival de Cannes por apostar por esta película y por "enseñar al mundo que estamos en la misma lucha".

Tomó entonces la palabra Javier Calvo para comentar que La Bola Negra "es una película muy grande, ambiciosa, hecha por dos directores queer, maricones, tres protagonistas gais. Ninguno soñamos que fuéramos a protagonizar una película, que fuéramos a escribir nuestras historias, tener una voz, ni mucho menos estrenar en el Festival de Cannes... y aquí estamos".

"Hay una frase de Federico que dice: 'Hay que recordar hacia mañana'. Por eso contamos esta historia, porque queremos hablar de aquellos que no tuvieron una voz, que no pudieron amar, que no pudieron existir, que no pudieron vivir, que tuvieron que callar, y a los que asesinaron, para que no vuelva a pasar en el futuro", finalizó Javier Calvo, tras lo que se abrazó con Ambrossi en esta noche de tanta emoción en la que Penélope Cruz, que tiene un pequeño papel como cupletista, terminó entre lágrimas.

Fueron unos pocos los afortunados que ya han visto en Cannes esta historia con tres personajes queer que protagonizan tres historias entrelazadas en tres épocas distintas, 1932, 1937 y 2017, y conectadas por Federico García Lorca, pero para los demás, habrá que esperar al 2 de octubre de 2026. Ese día llega a los cines La Bola Negra.