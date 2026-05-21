La Audiencia Nacional bloquea las cuentas bancarias de Zapatero tras su imputación en el 'caso Plus Ultra' 

La Audiencia Nacional ha congelado este jueves las cuentas del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, según ha adelantado el diario El País después de que esta misma semana se le haya imputado por el 'caso Plus Ultra' por delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Según el medio, se trata de un requerimiento que no supone el bloqueo absoluto de las cuentas, tan solo de manera "proporcional" y parcial.

El magistrado José Luis Calama sigue avanzando en el caso, en el que está previsto que comparezca Zapatero ante el órgano judicial el próximo 2 de junio. La decisión —que afecta asimismo a otros implicados de la trama— ha sido adoptada a petición de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía y con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción.

El juez coloca al expresidente como presunto líder de "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias para la obtención de beneficios de tráfico de influencias". Además, Calama ordenó la entrada y registro en el despacho de Zapatero y de en la empresa de sus dos hijas —WhatTheFav— además de en otras instancias.

Entre las conversaciones que aparecen registradas en el auto detallado de 88 páginas que ha redactado Calama, aparece el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero al que se refieren con apodos cercanos e incluso familiares como "nuestro pana Zapatero" o "el amigo Zapa" durante el rescate de la aerolínea durante la pandemia. Ahora, la Audiencia Nacional ha decidido dar un paso más en las medidas preventivas llevando a cabo la congelación de parte de los fondos del expresidente del Gobierno y de otros miembros de la presunta trama.

El rescate de Plus Ultra conllevó el gasto de 53 millones de euros de dinero público de los que, presuntamente, se habrían producido mordidas de la operación y donde Zapatero habría utilizado sus contactos para ejercer tráfico de influencias.

No son las primeras cuentas que la Audiencia Nacional ha congelado a raíz de este caso. Durante el procedimiento las cuentas de algunas sociedades, tal y como adelantó El País, de Análisis Relevante —la teórica 'empresa pantalla' por la que se habrían producido las mordidas— que está administrada por Julio Martínez Martínez, amigo íntimo del expresidente, ya han sido bloqueadas a lo largo de los últimos meses.

A lo largo de las últimas horas y días en el que el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero ha sido protagonista indiscutible de la actualidad política, el propio expresidente comunicó en un vídeo a través de sus redes sociales reclamando su inocencia y asegurando que "se defenderá" ante los tribunales.