Silvia Intxaurrondo vaticina cómo va a acabar lo de Zapatero: "No va a poder acabar en nada"

La periodista Silvia Intxaurrondo ha analizado en La Hora de La 1 la imputación del expresidente José Luís Rodríguez Zapatero. El exdirigente socialista está acusado de tráfico de influencias y blanqueo de capitales en el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Para Intxaurrondo, este caso no va a poder terminar en nada porque sea cual sea la resolución va a tener consecuencias para Zapatero porque si es inocente el daño ya está hecho y si es culpable va a ser condenado.

"Este caso no va a poder acabar en nada. Es decir, o un expresidente del Gobierno va a ser condenado. O un expresidente del Gobierno es desimputado y el daño ya está hecho. Pero en nada este auto no acaba, sobre todo porque el auto del juez Calama es preocupante y es durísimo", ha señalado la periodista.

Ha comentado de nuevo Intxaurrondo que o Zapatero acaba condenado o acaba desimputado "pero el daño a su reputación ya está hecho": "De rositas aquí, desde luego, no se va".

Antes, la periodista ha leído un par de páginas del auto que dicen, por ejemplo, que Zapatero formaba parte de "una estructura organizada y estable dirigida por Zapatero" que tenía como fin influir en autoridades nacionales y extranjeras usando sociedades que no tenían actividad real.

Qué dice el auto

Según el auto del juez José Luis Calama, el expresidente José Luis Rodríguez el supuesto "líder" de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" en el que el objetivo final "es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra".

Calama comenzó su carrera en 1988 y se incorporó a su cargo actual en 2018 y está especializado en ciberataques, apagones y Pegasus, tres de los casos que han sacado del anonimato a este juez que muchos expertos han considerado lo opuesto a Peinado, el magistrado que investiga a Begoña Gómez.