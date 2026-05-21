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Euprepio Padula se fija en lo que dicen del juez que ha imputado a Zapatero y repara en un detalle no menor
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Euprepio Padula se fija en lo que dicen del juez que ha imputado a Zapatero y repara en un detalle no menor

"¿Están admitiendo que...?".

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
José Luis Rodriguez Zapatero en 'La Noche en 24 horas' de TVE
José Luis Rodriguez Zapatero en 'La Noche en 24 horas' de TVERTVE

José Luís Rodríguez Zapatero está en boca de todos, no en el programa de Risto Mejide en Cuatro, sino en todos los hogares de España tras su reciente imputación en el Caso Plus Ultra. 

El juez José Luis Calama dice que Zapatero es considerado el supuesto "líder" de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" en el que el objetivo final "es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra".

En las últimas horas muchos periodistas y analistas políticos han puesto el valor el papel del juez Calama. Muchos de estos comentaristas señalan que "no es Peinado" —el juez que juzga a Begoña Gómez, mujer del presidente Pedro Sánchez—, en referencia a que su auto judicial sí está fundamentado. 

Sobre esto ha dejado una importante reflexión —y preocupación— el periodista y presentador Euprepio Padula, que se ha fijado en lo que han dicho de Calama "periodistas de todos los colores". 

"Acabo este día con una reflexión o, mejor dicho, preocupación. Hoy unos cuantos periodistas, de todos los colores, comentando la imputación de Zapatero han dicho que Calama, juez instructor en esta causa, es un tío serio y no como Peinado", ha dicho en la primera parte de su comentario en X. 

Y ha dejado la preguntado del millón poco después: "¿Están admitiendo que Peinado está motivado por otros fines que no sea la justicia?". 

Quién es Calama

De este juez Calama se dice que es un magistrado cuya trayectoria le coloca más en un nivel técnico y poco dado a la exposición pública. Es un magistrado relacionado con una nueva rama de criminalidad que está asociada más a lo tecnológico y ciberseguridad, como por ejemplo el Caso Pegasus. 

Además, el magistrado ha estado detrás de otras investigaciones como la del empresario Álvaro Romillo, conocido públicamente como "CryptoSpain"; la causa sobre el apagón de 2025, la Operación Pompeya y el caso Alcasec. Aquí puedes consultarlos todos. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
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Jefe de Virales de El HuffPost. Licenciado en Periodismo por la Universidad Miguel Hernández de Elche, lleva una década en El HuffPost, donde llegó en 2016 para la sección de Tendencias. Ha hecho programas como 'Los vecinos de arriba', podcast en Prisa como 'No es para tanto' y actualmente tiene la sección gastronómica Huffeando con Pablo, con el influencer Cenando con Pablo.

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