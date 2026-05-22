Trump humilla a una joven graduada: su incomprensible excusa para subirla a un estrado militar deja una escena para reflexionar a fondo

El presidente de EEUU, Donald Trump, levanta el puño al abordar el Air Force One para volar a Washington, el 18 de septiembre de 2025, en Stansted, (Inglaterra).

Donald Trump acudió este miércoles a la ceremonia de graduación de la Academia de la Guardia Costera de Estados Unidos intentando ofrecer un discurso inspirador a los nuevos oficiales militares. Pero el acto terminó derivando rápidamente en una escena incómoda que ha generado un enorme revuelo en redes y medios estadounidenses.

El momento más comentado llegó cuando el presidente estadounidense tuvo que llamar al escenario a Savannah Riera, presidenta de la promoción de 2026.

"Si no la invitara a subir, me acusarían de discriminación", soltó Trump ante todos los asistentes antes de pedirle que subiera al estrado.

La frase dejó un silencio incómodo en plena ceremonia y se convirtió inmediatamente en uno de los grandes focos del discurso presidencial.

Comentarios sobre el físico de los cadetes

La escena no fue aislada.

Durante buena parte de la intervención, Trump fue alternando felicitaciones institucionales con comentarios personales sobre el aspecto físico de algunos graduados.

Cuando subió al escenario un joven premiado por su brillante expediente académico, el presidente comentó sin venir demasiado a cuento: "Odio a los hombres guapos".

Poco después, al llamar al mejor cadete en las pruebas físicas, añadió: "Quiero echarle un vistazo... ¡Mirad los músculos de este tipo!"

Incluso llegó a decir que le había golpeado el hombro y que se había hecho daño en la mano porque era "como golpear una roca".

Todo ello mientras los asistentes intentaban seguir una ceremonia militar que acabó convirtiéndose, una vez más, en un espectáculo muy centrado en la figura del propio Trump.

Del acto militar a un mitin político

Lo que debía ser un discurso de graduación terminó derivando además en una larga cadena de referencias políticas habituales en el repertorio del presidente.

Trump habló de Irán, de inmigración, de Joe Biden, de aranceles, de Taiwán, de delincuencia y de medios de comunicación.

"Estamos ahora en la edad dorada", proclamó durante un discurso que, según varios medios estadounidenses, fue dejando cada vez más silencios incómodos entre el público.

También volvió a insistir en uno de sus mensajes más repetidos durante las últimas semanas:

"No permitiremos que Irán tenga un arma nuclear".

El momento más extraño llegó al final

Pero quizá lo más llamativo de toda la ceremonia llegó en el cierre del discurso.

Después de casi una hora de intervención, Trump anunció que iba a compartir con los graduados varios consejos personales fruto de su experiencia vital.

El resultado dejó una sensación casi surrealista.

"Nunca, jamás os rindáis", dijo primero. Después añadió: "Pensad a lo grande" y "Trabajad duro".

La simplicidad de los mensajes provocó una enorme cantidad de comentarios irónicos en redes estadounidenses, donde muchos usuarios compararon las frases con típicas citas motivacionales de calendario.

Una escena que ha reabierto el debate

La frase dirigida a Savannah Riera ha terminado siendo, sin embargo, el gran símbolo de toda la ceremonia.

No solo por la incomodidad del momento, sino porque muchos críticos consideran que refleja la incapacidad de Trump para mantener un tono institucional incluso en actos solemnes.

La propia graduada tuvo además que volver a subir al escenario más tarde para entregarle un obsequio oficial al presidente. Él le respondió regalándole una gorra con las siglas "USA".

Todo ello en medio de un contexto internacional especialmente delicado, con la crisis con Irán de fondo y con una creciente presión sobre la Casa Blanca.

Pero incluso en una ceremonia militar destinada a reconocer el esfuerzo de cientos de jóvenes oficiales, Trump volvió a hacer algo que ya se ha convertido casi en una constante política: convertir el acto en otro capítulo más de sí mismo.