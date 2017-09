La curiosa oferta de una web de compras que más cachondeo está generando

Las páginas web de compra de productos, como Amazon, suelen asociar artículos entre sí. Es decir, relaciona productos que la gente suele comprar juntos y en ocasiones los oferta en pack.

En este caso, la página ha hecho una curiosa asociación que ha despertado muchas preguntas y sobre todo muchas bromas entre los usuarios: condones y latas de atún.

El tuit lanzado por @holatecomento tiene menos de un día más de 5.000 retuits y numerosos comentarios tratando de aportar luz a este extraño suceso. "Tengo muchas preguntas", comentaba en tono de humor y adjuntando una captura de pantalla el tuitero.

Estas son algunas de las locas teorías que otros tuiteros han vertido sobre la relación entre el atún y los condones.

Me han dicho lo siguiente al ver esto: "Condones para mojar la sardina"

me ha pasado, es cosa de Amazon Prime Now. No es tan raro hacer la compra y añadir a la cesta preservativos.