Preguntan directamente a Ana Belén si preferiría una República con Vox o a Felipe VI y ella no duda lo más mínimo

La cantante Ana Belén fue una de las invitadas al programa La noche de Aimar de este miércoles, el espacio de entrevistas que conduce el periodista de la Cadena SER Aimar Bretos en laSexta.

Durante la conversación, la artista fue preguntado por si cree que será testigo de la proclamación de la Tercera República. "Tu madre vivió la proclamación de la Segunda República en Sol, ¿tú crees que vivirás la tercera?", le preguntó el presentador.

"Yo creo que no lo verán mis ojos pero nunca se puede decir de este agua no beberé, aunque tampoco creas que me apasiona pensarlo", se sinceró Ana Belén, pillando por sorpresa a Bretos, que le comentó que la hacía más republicana.

"No, ¿sabes qué pasa? Que una República depende, como todo. La democracia depende de qué presidente esté en ese momento para que tengamos una vida aceptable o una vida más complicada", argumentó. Ahí fue cuando directamente le preguntaron lo siguiente: "Entre un presidente de la república de Vox y Felipe VI, ¿tú te quedas con Felipe VI?". "Sin duda", sentenció ella.

Su opinión sobre los nostálgicos

La artista, en la conversación, también reconoció que le preocupa que se siga recordando a Francisco Franco desde un punto de vista positivo: "Me escandaliza que yo, que vengo de donde vengo y habiendo conocido lo que he conocido, la época durísima de la dictadura, estemos coqueteando y frivolizando con la figura del dictador y pretendiendo que se vuelva ahí a la caverna, a lo oscuro, a lo prohibido y a la no libertad".

Además, también aseguró sobre los jóvenes que lo defienden a pesar de no haberlo vivido que ese problema tiene su raíz en la educación: "Parte de la educación, de una sobreprotección, de no explicarles".

"En los sistemas de educación por los que ha pasado el país ha habido tiempo para introducir en materias donde se conociese la historia, pero no la del siglo XVII, si no a partir del XVIII, que es donde empieza lo bueno y lo más reciente y eso no se ha explicado", sentenció.