Juan y Medio asegura que trabaja más de medio año para el país y habla de España de una forma muy cristalina

El presentador de televisión en Canal SUR Juan y Medio, uno de los más célebres de la pequeña pantalla, fue entrevistado este miércoles en el programa de La noche de Aimar, que conduce el periodista de la Cadena SER Aimar Bretos en laSexta.

Juan y Medio, durante la conversación que mantuvo, dejó una reflexión sobre lo que piensa a la hora de pagar impuestos y habló de una forma muy cristalina del sistema público español elogiando el funcionamiento del país.

Todo comenzó con el invitado asegurando que "madurar es un atraso tan grande porque cuanto más maduras, más pagas a Hacienda". "No maduréis, ser como yo, verdes, muy verdes", insistió.

En ese momento, Bretos le preguntó si pagaba poco a Haciendo. Su respuesta fue muy tajante: "Trabajo más de medio año para el país, con mucho gusto. Yo soy de los tontos que llego a un hospital nuevo y dice qué maravilla. Lo siento mío, yo estoy ahí, no sé en qué proporción, pero estoy".

El presentador hace esta enumeración de servicios

Juan y Medio prosiguió enumerando diferentes servicios y lugares en los que se siente identificado: "Cuando llego a los colegios y veo la educación que reciben los críos, cuando veo una carretera en condiciones, cuando veo un salto de agua y un complejo hidráulico que funciona, cuando veo los molinos, yo digo que 'yo estoy aquí'".

"A mí no me da ningún reparo en decirlo, yo lo disfruto, pero es que cuando luego entras por la puerta del hospital o cuando se persona la Guardia Civil para ayudarte en algo, o cuando llegas a un aeropuerto...", terminó de dar el listado.

Además, ahí fue cuando quiso reivindicar el país: "De verdad, la gente ha de tomar conciencia que estamos, sin lugar a dudas, en uno de los mejores países del planeta. Tenemos esa suerte".

De hecho, lo clasificó "entre los tres primeros" de ese ranking de mejores países. "Y los otros les gustarán a ellos porque viven allí, porque los otros son Noruega y Finlandia, que no vive ni Papá Noel, que coge el trineo y se va", apostilló como remate final.