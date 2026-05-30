Se cae la bandera de España y lo que hace Felipe VI minutos después sorprende a diestro y siniestro

El desfile militar en el día de las Fuerzas Armadas celebrado este sábado en Vigo (Pontevedra) no ha salido bien parado. Sobre todo, en todo lo que ha tenido que ver con la bandera de España.

Cuando todo estaba preparado para el desfile aéreo, con la llegada de la bandera por parte del equipo de paracaidistas, las malas condiciones meteorológicas han obligado a cancelarlo.

Cuando la megafonía ha anunciado que no habría desfile aéreo por el mal tiempo, se ha podido escuchar a la perfección cómo todos los presentes en Vigo lo lamentaban con un espontáneo "ohhhh".

Pero no ha sido el único incidente que se ha vivido durante el desfile militar. En el momento del izado de la bandera, ha habido un problema en el mástil que ha hecho que la insignia se terminara cayendo.

Algo que ha provocado una reacción inesperada de Felipe VI. Su cara de sorpresa ha sido la misma que la de media España, con un desfile más movidito de lo que se había pensado en un principio.

Según ha informado RTVE, se ha desprendido una pieza de la parte alta del mástil, que era la que tenía que sujetar la cuerda de la bandera. Al romperse, no ha habido posibilidad de arreglarlo y poder izar correctamente la insignia.

El gesto de Felipe VI

Minutos después de lo que había pasado con la bandera de España, el abanderado del grupo de honores se ha acercado frente a la tribuna en la que se encontraban la princesa Leonor, el rey Felipe VI y la reina Letizia.

Felipe VI, nada más verle llegar, no ha dudado en darle una indicación con la mano y, posteriormente, decirle algo que no se ha podido escuchar durante la retransmisión en la cadena pública.

En primer lugar, el monarca se ha girado a pedirle a su equipo algo y, al ver que el abanderado acudía a su posición, Felipe VI ha negado con la cabeza y, acto seguido, le ha pedido con la mano que elevara la bandera.

Visiblemente más serio de lo habitual y con caras extrañas de la princesa Leonor y de la reina Letizia, Felipe VI ha insistido, diciendo que "no" y dándole una orden al abanderado del equipo de honores. "Nunca ha pasado esto", han señalado durante la retransmisión de TVE.

Todo parecía indicar a que el monarca había pedido al equipo que se colocaran con la bandera de España de la Guardia Real junto al mástil, para que la bandera estuviese presente.