Lo que ha pasado con la bandera de España en el día de las Fuerzas Armadas deja a Felipe VI, y a medio país, con esta cara

Un accidentado izado de bandera durante desfile por el día de las Fuerzas Armadas ha dejado atónito a más de uno. El primero, el rey Felipe VI. Durante el izado, uno de los momentos más esperados del acto que se ha celebrado este sábado en Vigo, se ha desprendido una de las piezas que debía sujetar la bandera, y ha caído al suelo. No ha habido posibilidad de arreglo.

Eso sí, se trata de un momento dos veces accidentado. La bandera tenía previsto llegar desde el cielo, pero las inclemencias meteorológicas en las costas de las rías Baixas, han obligado a hacerlo a pie. Afortunadamente, en el momento de la caída, los militares han podido recogerla antes de que tocase suelo y así protegerla.

La sorpresa ha sido ejemplar. El Rey, que se encontraba en un palco frente al altar por los caídos, ha reaccionado al momento con sobresalto. En momentos posteriores, el monarca ha mantenido una conversación con el abanderado del grupo de honores por el inédito momento. Muchos internautas se han pasado por las redes sociales para comentar el momento.

3.700 militares desfilas por las calles de Vigo

Vigo ha acogido este sábado el desfile del Día de las Fuerzas Armadas, presidido por los Reyes de España junto a la princesa de Asturias, Leonor. Durante el acto, han desfilado por las calles de la ciudad gallega más de 3.700 militares. Precisamente, uno de los momentos más esperados era el accidentado izado de la bandera y el homenaje a los dieron su vida por España.

Un total de 3.746 efectivos, de ellos, 344 mujeres, del Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y del Espacio, Unidad Militar de Emergencias (UME), Guardia Real y Guardia Civil a pie, han desfilado en un recorrido de 1.165 metros.

El mal tiempo en la ciudad de Galicia ha obligado a suspender los eventos en el aire. Entre ellos, el popular salto paracaidista a manos de la Patrulla acrobática del Ejército del Aire (PAPEA)