Un catedrático de Derecho analiza el auto del juez Pedraz sobre el 'caso Leire' y sentencia contundente

El catedrático de Derecho Javier Pérez Royo ha analizado el auto del juez Pedraz sobre el caso de "la fontanera" Leire Díez, en el marco de un momento político español especialmente movido.

En apenas unas semanas, el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero ha sido investigado por el caso Plus Ultra, la UCO ha entrado en la sede central del PSOE, en Ferraz, por requerimiento de información del juez y este jueves, 13 años después, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha declarado ante el tribunal de la Audiencia Nacional por la Operación Kitchen.

Preguntado en Mañaneros 360, el programa matutino de RTVE, sobre la credibilidad del auto de Pedraz y qué recorrido tiene ahora mismo, ha sido cristalino: "Por lo que habéis visto, los desmentidos que se han producido por el fiscal y por la abogada, que ha solicitado en el Colegio de Abogados para poder hacer uso de la grabación que tiene con la clienta, pues yo creo que son dos desmentidos muy sólidos".

"Mentiras objetivamente verificables"

Según el jurista, cuando en un auto "se contienen mentiras objetivamente verificables, porque las personas destinatarias de lo que se dice en el auto así lo dicen expresamente, pues es muy difícil creerse el resto del auto".

"El auto da toda la impresión de que está montado con una cantidad de conversaciones mezcladas, entresacadas, cogidas por los pelos unas con otras y yo realmente tengo muchas dudas de que ese auto realmente aguante la prueba que tenga que aguantar en el caso de que se llegue a un juicio en el que tenga que ser aportado", ha analizado.

Por lo tanto, ha concluido que no le merece "ninguna credibilidad". El auto lo leyó "muy rápidamente", porque el día que salió tuvo un percance y no pudo estar operativamente, pero la impresión que le produce es que se trata de un auto "muy fullero, muchísimo ruido, pero muy pocas nueces".

"Mucho ruido"... como con Zapatero

Esa expresión la utilizó también con el auto de Calama sobre Zapatero. Consideró que era un auto "vacío, mucho ruido y poquísimas nueces": "Para que exista el tráfico de influencias, tiene que demostrarse en el auto que hay una influencia irresistible sobre el funcionario público que tiene que tomar esa decisión".

"En este caso es que el funcionario público es el Consejo de Ministros, que es el que aprueba la norma mediante la cual se regulan las ayudas a las empresas en ese momento, y no hay una sola referencia en el auto de ningún funcionario público, ni siquiera la SEPI, sobre el cual se haya actuado por parte de Zapatero de una manera irresistible para que se concediera el préstamo a Air Europa", sentenció.