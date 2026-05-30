Cao de Benós ve lo que ha pasado con la bandera de España y resume su opinión en cuatro frases

Alejandro Cao de Benós, español que se convirtió en el primer occidental en representar en el extranjero al régimen de Corea del Norte, se ha pronunciado con total claridad sobre lo que ha pasado este sábado con la bandera de España en el desfile por el día de las Fuerzas Armadas.

Después de capturar el momento exacto en el que la insignia de España se ha caído mientras estaba siendo izada, no ha dudado en dejar clara su opinión sobre lo que ha sucedido frente a los reyes Felipe VI y Letizia y la princesa Leonor.

"Cómo alguien se puede tomar en serio a España cuando no es capaz ni de izar la bandera. Menudo bochorno. Cuando no es la farola, son los colores. No pasan más cosas porque Dios no quiere", ha asegurado en un escueto tuit.

Un desfile accidentado

El día de las Fuerzas Armadas se ha celebrado con un desfile bastante accidentado. En un día totalmente gris en Vigo (Pontevedra), la primera noticia aparecía justo minutos antes del inicio del evento.

Las malas condiciones meteorológicas y el protagonismo de un mar de nubes impedían realizar el vuelo de los seis aviones Pilatus PC-21 de la Formación Mirlo que, dibujando en el aire con sus colores la bandera española, supone cada año el pistoletazo de salida al desfile aéreo.

Un desfile aéreo que no se ha producido. Los vigueses no han podido disfrutar del paso de la treintena de aeronaves de caza (Eurofighter, F-18, Harrier, entre otros), los diez aviones de transporte ni los 29 helicópteros preparados para el evento.

Una bandera caída

Además del desfile aéreo, tampoco ha habido salto de la patrulla paracaidista, por lo que la bandera ha llegado por tierra. Pero el protagonismo se lo ha vuelto a llevar la enseña nacional cuando estaba siendo izada.

En concreto, ha habido un pequeño percance mientras se estaba izando la bandera. Al soltarse la cuerda que la sostenía al mástil, la insignia ha terminado cayendo. Antes de que tocara el suelo, ha sido colocada en una bandeja.

Un incidente que nadie esperaba, ni si quiera Felipe VI. Su cara lo decía todo, sorprendido tras lo que estaba viendo y que le obligó a tomar otra medida. Tal y como han captado las cámaras, ordenó desde la tribuna, rodeado de la reina Letizia y la princesa Leonor, que colocaran la bandera de la Guardia Real junto al mástil, para que pudiese estar presente durante todo el desfile.