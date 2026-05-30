Jordi Évole se pronuncia como muy pocos lo habían hecho hasta ahora sobre la imputación de Zapatero

El periodista Jordi Évole se ha pronunciado como muy pocos lo han hecho hasta la fecha sobre la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el caso Plus Ultra y no ha dudado en decir cómo pinta todo.

El exlíder del Ejecutivo central será el primero que se sentará en el banquillo en calidad de investigado acusado de encabezar "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias", según recoge el auto del juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama,

"Si mi abuelo viviese, me las habría apañado para que estas últimas semanas las hubiese vivido como la madre de Good bye, Lenin. Residente en el Berlín comunista, la señora despierta después de unos meses en coma", ha señalado Évole en su columna publicada este sábado en La Vanguardia.

El periodista ha seguido con el símil, asegurando que "en ese tiempo el telón de acero ha petado, y su hijo le hace creer, con informativos falsos, que el muro de Berlín sigue en pie, y que el bloque del Este mantiene todo su esplendor". "Era la mejor manera de que la madre no lo pasase mal, después de haber nacido y crecido en el que ella creía lado bueno de la historia", ha detallado.

"La caída del mito Zapatero"

Évole ha explicado que habría preferido que su abuelo no se "hubiese enterado de la caída del mito de Zapatero". "El tiempo y la justicia determinarán su culpabilidad o su inocencia. Eso ahora es lo de menos. Siguiendo los informativos de la mayoría de televisiones de este país, el expresidente del gobierno es ya un juguete roto", ha reconocido.

"No sé qué preparará Zapatero para su declaración ante el juez, retrasada 15 días para goce de los herederos de la Santa Inquisición. Haga lo que haga, ahora mismo el partido lo va perdiendo por goleada", ha expuesto.

El periodista ha justificado que lo ocurrido con el caso Leire esta última semana, también ha hecho que parezca que "hayan pasado meses de lo de Zapatero". "Va todo tan rápido, tan seguido y tan sincronizado que los acontecimientos se acumulan, se solapan, se lían, y al final tienes la sensación de que el caos y el escándalo son tan tremendos que, sin haberse juzgado todavía a nadie, el Gobierno de Sánchez tiene que saltar por los aires antes de que llegue el papa", ha añadido.

Tras ello, ha hablado del Mundial de fútbol y ha destacado que "imagínate que lo ganamos". "Los dos presidentes del gobierno que habrán recibido a la selección con la Copa del Mundo habrán sido Zapatero (2010) y Sánchez (2026)", ha apuntado.

Lo más llamativo es que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, el periodista no ha dudado en decir que, para suerte de Sánchez, "esta vez no ha ido convocado Carvajal, que en la última visita a la Moncloa no pareció sentirse muy a gusto". "Es raro que no haya salido nadie a decir que si no hay jugadores del Madrid en la convocatoria de De la Fuente es también por culpa de Sánchez", ha ironizado.

"El tema Zapatero les ha dado alas"

Évole no ha dudado en entrar de lleno en el debate sobre el "ingrediente kitsch para deleite del sensacionalismo mediático: unas joyas". "Lo de la conexión en directo con joyeros para calibrar el precio de unas piezas que solo se podían ver a través de unas fotos de escasa calidad fue un delirio", ha añadido.

El comunicador ha definido lo ocurrido en los últimos días como "puro show narrado por todo tipo de profesionales, que empezaron en televisión haciendo otras cosas, pero ahora son referencia informativa con unas audiencias espectaculares".

"Algunos se dieron a conocer como periodistas de sucesos, otros como jurado de concursos de nuevos talentos o como expertos en ovnis y en fenómenos paranormales. No diré nada yo, que empecé como El Follonero", ha expuesto, antes de reconocer que "a esos programas el tema Zapatero les ha dado alas".