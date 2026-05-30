Una reconocida revista de EEUU habla con claridad de por qué la economía de España es un "caso atípico" en Europa

España lleva varios años siendo uno de los principales países de la eurozona en lo que a crecimiento económico se refiere. No han sido pocos los medios financieros internacionales que han analizado la 'clave' del éxito del país.

Uno de los últimos en poner la lupa en la evolución de la economía española ha sido la reconocida revista estadounidense Global Finance Magazine, fundada en el año 1987, que no ha dudado en hablar de las previsiones para este 2026.

"La resistencia alcanza sus límites estructurales de cara a la segunda mitad de 2026", ha señalado en el artículo que ha publicado este viernes, sobre España. "A primera vista, España inicia la segunda mitad del año como una de las economías con mejor desempeño de Europa, algo que se refleja claramente en el ritmo de la actividad turística en sus principales ciudades", ha asegurado.

La revista estadounidense ha destacado que, en 2025, "España recibió 96,8 millones de turistas: una cifra récord". "En los dos primeros meses de 2026, casi 10,7 millones de personas visitaron el país, lo que supone un aumento del 2 % con respecto al año anterior", ha detallado.

"Las cifras del PIB confirman esta impresión. Tras un crecimiento del PIB del 2,8% en 2025, el Banco de España elevó recientemente su previsión para 2026 del 2,2% al 2,3%", ha recordado, antes de que haya comparado con lo que dicen la mayoría de las estimaciones para 2026 de la eurozona. "Crecerá entre un 1,1% y un 1,3%, mientras que se espera que las economías más grandes, como Alemania e Italia, se queden rezagadas", ha añadido.

"Crecientes desequilibrios estructurales"

Pese a todos estos buenos datos, desde Global Finance Magazine han reconocido que "la fortaleza comparativa de España coexiste con crecientes desequilibrios estructurales". "Como la escasez de vivienda y las ventajas energéticas derivadas de su matriz energética en constante evolución", han señalado.

De hecho, consideran que estos factores "contribuirán a determinar si el crecimiento se traduce en una estabilidad financiera duradera o si, por el contrario, comienza a limitarla". Algo que han comparado con el análisis de la evolución de los bancos españoles, que "parecen excepcionalmente fuertes".

"Su rentabilidad se mantiene entre las más altas de Europa, sus niveles de capital son sólidos y siguen recompensando a sus accionistas mediante dividendos y recompras de acciones", ha justificado.

El problema de la vivienda

Respecto al problema de la vivienda, han destacado que, a diferencia del colapso crediticio mundial de 2008, "el riesgo actual no reside en la insolvencia bancaria, sino en un desequilibrio estructural entre la oferta y la demanda y en cómo ese desequilibrio está transformando el mercado hipotecario".

La revista estadounidense ha expuesto que pese a un déficit de oferta que "ha aumentado a más de 730.000 viviendas desde 2021", los permisos de construcción para nuevas viviendas "han caído aproximadamente un 54%".

"Este desequilibrio continúa impulsando los precios, especialmente en ubicaciones muy demandadas como Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga. Desde la perspectiva bancaria, también refuerza la calidad de los activos al limitar el riesgo de una corrección brusca", han justificado.

El citado medio norteamericano ha explicado que "la combinación de una economía turística sólida, una población en crecimiento, un mercado inmobiliario resistente y una ventaja energética sigue haciendo de España un caso atípico en una economía europea con un rendimiento relativamente bajo". "Su próxima fase de crecimiento dependerá de la capacidad del sistema para respaldarlas e impulsarlas", ha sentenciado.