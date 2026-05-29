La felicidad de Amaia Montero convierte en triunfal el regreso de La Oreja de Van Gogh  a Madrid

En mayo de 2007 La Oreja de Van Gogh dio su último concierto en Madrid con Amaia Montero como vocalista. Han pasado casi 20 años y la banda donostiarra sabía que la del Movistar Arena de la capital esta era una de las paradas más difíciles de su gira Tantas cosas que contar, esa que proyectaron con Amaia de nuevo al frente y tras la polémica por la precipitada salida de Leire Martínez.

"No tenéis ni idea de las veces que hemos soñado con este instante. La historia de La Oreja de Van Gogh no se explica sin Madrid. Qué regalo tan maravilloso es estar aquí con todos vosotros. Una noche que es muy especial porque ha pasado mucho tiempo. Es como una vuelta a casa. Nos los vamos a pasar increíble", aseguraba la cantante tras abrir el concierto con 20 de enero, Deseos de cosas imposibles y El último vals, la única canción que ha interpretado de la etapa de Leire Martínez.

Y así ha sido: increíble. Las cerca de 18.000 personas que han asistido a este primer concierto del LODVG en Madrid -aún quedan cinco más en la capital- han celebrado sin descanso la vuelta a los escenarios de ese mítico grupo que puso banda sonora a sus noches de fiesta, a su primer amor, a sus días de instituto y a sus madrugadas melancólicas.

Amaia, la gran protagonista

El regreso de Amaia Montero a la música y al directo ha sido uno de los acontecimientos más esperados por sus miles de fans desde que el 21 de julio de 2024 apareció por sorpresa en uno de los conciertos de Karol G en el Santiago Bernabeu para cantar Rosas. Hace solo unos días, el 9 de mayo, en Bilbao, ese deseo se hizo realidad con la vuelta al grupo que la vio triunfar.

Esa aparición no estuvo exenta de cierta polémica, que ella prefirió ignorar o al menos no agrandar. Tenía claro que iba a seguir con la gira, que en Madrid -su siguiente parada- lo iba a dar todo y para ello contaba con el apoyo de sus compañeros, sus cómplices durante todo el concierto. Y no ha faltado a sus deseos. Amaia estaba radiante, se notaba que era feliz, que estaba ilusionada, que lo sentía como un triunfo en su trayectoria vital -ya confesó en su regreso en Bilbao que había estado en el "mismísimo infierno"- y que ese era el lugar en el que quería estar.

Seguramente ella misma es consciente de que el paso de los años y la larga ausencia sobre los escenarios le han restado tablas, pero no talento para volver a encandilar a su público, que se ha dejado la garganta cantándole Pop, sin duda una de las canciones que más se han coreado.

Porque Amaia Montero -que por cierto, ha hecho todo el concierto con un solo look, un vestido corto plateado sobre el que ha superpuesto una falda larga de flecos brillantes- ha sido la reina del pop esta noche: por unas horas, ha recuperado su trono y así se lo ha hecho saber el público que se ha desgañitado cantando sus canciones y ha gritado su nombre en repetidas ocasiones.

Un repertorio ganador

La banda no ha arriesgado y la set list de canciones de esta primera cita en Madrid ha sido una apuesta por los grandes éxitos, en su versión original y sin experimentos, que convirtieron a La Oreja de Van Gogh en uno de los grupos más exitosos de los primeros dos mil.

Amaia Montero durante el primer concierto de La Oreja de Van Gogh en el Movistar Arena. GTRES

Por supuesto, ha sonado Cuéntame al oído, esa canción que formó parte de un anuncio de Don Algodón y que les dio a conocer en todo el país. Pero también París, La playa, El 28, Vestido azul, La estrella y la luna, Guapa -junto a Xabi San Marín- La chica del gorro azul, Mariposa, Rosas... Con esta última, la banda ha amagado con despedirse, proclamando que esta había sido "una noche inolvidable".

Y aunque el repertorio era perfecto para esta noche marcada por el regreso y la nostalgia, muchos han echado de menos su nuevo tema, Todos estamos bailando la misma canción. La estrenaron en el especial de Nochevieja de La 1 y parecía anunciar un nuevo disco, pero no la hemos podido escuchar de nuevo en directo.

Tras esa falsa despedida y con el público sin moverse de su sitio, Amaia ha regresado al escenario para cantar Perdida y continuar con Cuídate para delirio de todos. Aunque aún quedaba lo mejor: tras interpretar Muñeca de trapo se han despedido por todo lo alto, con el Movistar entregado al ritmo de Puedes contar conmigo, una de sus canciones más míticas.

Minutos de aplausos, rosas lanzadas sobre el escenario, saludos y abrazos de la banda han puesto fin a un concierto del que la gente salía feliz, nostálgica y emocionada.