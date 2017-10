La adicción ‘healthy’ de la reina Letizia

La pasión de la reina Letizia por los productos saludables ha revolucionado los hábitos alimenticios de todos los miembros de la familia real, desde el rey Felipe VI hasta sus hijas, las infantas Sofía y Leonor.

Letizia ha llegado a intervenir directamente en el menú escolar de las infantas. La otra crónica, dio a conocer hace unas semanas cuáles son los menús de las pequeñas y quedó claro que son muy, pero que muy sanos.

La esposa de Felipe VI está muy interesada por la nutrición e incluso es embajadora de la FAO, el organismo sobre alimentación dependiente de las Naciones Unidas. De ahí el cambio en los últimos años en los menús, del que se quitaron los rebozados y cuyo único plato con algo frito se come un martes al mes: huevos con patatas.

Pues bien, según ha informado El Español, la que fuera periodista de TVE, ha introducido en la alimentación de la Zarzuela un alimento que muchos no conocerán: la kombucha.

El citado medio ha asegurado que hace unos días llegó a Zarzuela "un cargamento de productos ecológicos", entre lo que destacaba un gran pedido de kombucha.

