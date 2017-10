La información sobre Cataluña y Finlandia que te va a llegar y no debes creer

Aunque lo leas, no te lo creas. En las últimas horas circula un bulo por las redes sociales en el que se asegura que el primer ministro de Finlandia ha felicitado a la "república catalana" y ha anunciado que presentará una moción para reconocerla.

Pero no. No es verdad. Como informa la cuenta de Twitter Maldito Bulo, todo parte de un tuit publicado por Mikko Kärnä, un diputado finlandés de Laponia. El error se debe a que se ha confundido el 'MP' de "miembro del parlamento" con 'PM', "primer ministro".

"Felicitaciones a la República independiente de Cataluña. La semana que viene propondré una moción en el Parlamento finlandés para su reconocimiento", decía el tuit del diputado.

Congratulations to the independent Republic of #Catalonia. Next week I will submit a motion to the Finnish Parliament for your recognition.