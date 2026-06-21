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La psicología sugiere que las personas de entre 60 y 75 años suelen comprender algo sobre la felicidad que mucha gente descubre demasiado tarde
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La psicología sugiere que las personas de entre 60 y 75 años suelen comprender algo sobre la felicidad que mucha gente descubre demasiado tarde

Cuando una persona percibe que su tiempo es más limitado, cambia sus prioridades.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Tres mujeres mayores riéndose en un jardín
Tres mujeres mayores riéndose en grupo.Getty Images

Hay un momento en la vida, a menudo después de los 60, en el que muchas personas dejan de gastar energía en discusiones menores, filtran mejor a quién dejan entrar en su día a día y empiezan a valorar cosas que antes parecían pequeñas: una conversación tranquila, una comida en familia o una rutina sin estrés. Aunque parece evidente, muchas personas lo descubren después de décadas de prisas, expectativas y ruido mental.

Lejos de ser apatía, la psicología describe este cambio como selectividad socioemocional, una teoría desarrollada por Laura Carstensen, psicóloga de Stanford, a partir de sus trabajos de los años 90 y reformulada después en publicaciones posteriores. La idea central es muy sencilla: cuando una persona percibe que su tiempo es más limitado, cambia sus prioridades. En lugar de dispensar su atención, la concentra en lo que le aporta bienestar y significado.

En un estudio de Stanford con 945 estadounidenses de entre 18 y 76 años, los investigadores hallaron que los adultos entre 60 y 75 años presentaban un mayor bienestar emocional, incluso bajo el estrés prolongado de la COVID-19. Los participantes mayores reportaron mayor estabilidad emocional y satisfacción con la vida que los jóvenes, quienes presentaron más emociones negativas.

¿Qué cambia después de los 60?

Esta investigación coincide con lo que en psicología se denomina el efecto de positividad: con el tiempo, el cerebro comienza a procesar y retener más experiencias positivas que negativas, lo que resulta en un estado emocional más equilibrado en el día a día. Esto no significa que los problemas desaparezcan, sino que el cerebro y la motivación tienden a no quedarse atrapados en lo negativo durante mucho tiempo.

Una de las consecuencias más visibles de la selectividad socioemocional es la reorganización de los vínculos. Las personas mayores tienden a reducir su círculo social, pero profundizan en las relaciones que mantienen. Dejan de invertir tiempo en contactos superficiales y comienzan a centrar su atención en quienes realmente importan. Se trata de una forma de cuidado emocional que la psicología considera muy beneficiosa para el bienestar.

La psicología del envejecimiento sugiere que, con el paso de los años, muchas personas aprenden una lección que otras tardan demasiado en entender: la vida no mejora por acumular experiencias, sino por quedarse con lo que tiene peso, calma y sentido. En otras palabras, la felicidad que muchos creen que llega al final no depende de tener más, sino de elegir mejor y concentrar la atención en lo que te hace feliz.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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