Dicen que Yamal ha besado el césped al celebrar su gol y Fátima Hamed, vicepresidenta de la Asamblea de Ceuta, hace una aclaración 

Lamine Yamal ha sido uno de los grandes protagonistas de la victoria de España ante Arabia Saudí en el Mundial. El futbolista del Barcelona volvió al 'once' inicial y, además, marcó el primer gol de La Roja.

El tanto tenía mucha importancia porque permitía a la selección reencontrarse con el gol tras el empate a cero frente a Cabo Verde y porque allanaba el camino para la goleada de España en su segundo partido.

Yamal ha celebrado su gol arrodillándose y haciendo un gesto en el césped que muchos han interpretado como un beso a la hierba.

"Es una postración que hace como musulmán"

Pero Fátima Hamed, vicepresidenta de la Asamblea de Ceuta, ha hecho un matiz esa afirmación: "No me parece que sea besar el césped, es una postración que hace como musulmán, pero bueno, es igual, gol de Lamine. Vamossssss @SEFutbol".

La titularidad de Yamal ha sido analizada en la revista estadounidense Sports Illustrated, que ha resumido de forma demoledora lo que le pasa a la selección: "El regreso de Yamal demuestra la dependencia de España de su superestrella".

"Las limitaciones creativas de España ante rivales defensivos quedaron al descubierto en el empate contra Cabo Verde, y De la Fuente aparentemente ha decidido que el riesgo de no alinear a un jugador que pueda cambiar el rumbo del partido como Yamal es simplemente demasiado grande", explica la revista.

"Velocidad y garra"

La publicación subraya que "si España no logra vencer a Arabia Saudí, necesitará un buen resultado contra Uruguay en su último partido del Grupo H el sábado 27 de junio": "Aunque Yamal debuta como titular en un Mundial, no esperen ver al subcampeón del Balón de Oro 2025 completar los 90 minutos".

En el artículo se pone el foco en que en el primer partido, frente a Cabo Verde, "la velocidad y la garra de Yamal se echaron mucho de menos desde el principio, ya que una España apática sufrió ante un rival defensivo férreo".