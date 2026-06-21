Preguntan al cantautor Jorge Drexler por el "auge del fascismo" y la réplica que deja es para enseñarla en todos los colegios

El cantautor y músico uruguayo Jorge Drexler ha ofrecido una entrevista a la periodista Julia Otero en Julia en la Onda en la que no ha dudado en hablar con total rotundidad sobre el auge del fascismo en todo el mundo.

El artista ha confesado, en primer lugar, que él ha superado algunas barreras culturales que había tenido durante su juventud y se ha "desmasculinizado en ese aspecto". "Crecí en una sociedad bajo una dictadura militar en la que no se bailaba", ha reconocido.

Preguntado por las prohibiciones de regímenes políticos de algunos bailes, Jorge Drexler ha reconocido que es "lo mismo que asusta a muchas religiones del cuerpo femenino: el poder del eros es muy grande e intentamos ponerlo bajo control". "El eros es muy difícil de controlar", ha añadido.

Pero en otro momento de la entrevista, Julia Otero le ha preguntado al cantautor por cómo ve el auge actual del fascismo. "Con mucha preocupación", ha asegurado, antes de reclamar que cada uno debe hacer "su trabajo".

"¿Qué quiere decir nuestro trabajo? En la batalla contra la polarización, que es la batalla en pro de la empatía, no sólo una batalla para defender cada uno su propia trinchera, que, bueno, en algunos casos es importante cuando la cosa está muy brava. Sino la batalla de escuchar al otro, de ponerse por un minuto en el lugar del otro", ha razonado.

Jorge Drexler ha razonado que "inclusive del que llamamos nuestro enemigo, de pensar por un segundo, de sentarse a hablar, de tener diálogo, de extender puentes". "La canción esta dice, 'nuestro trabajo, dos puntos, los puentes'. De mantener los puentes abiertos y no cruzarlos", ha añadido.

En ese momento, Julia Otero ha apuntado que "los puentes en las guerras es lo primero que vuela por los aires". "Claro, por eso es tan importante que cada uno sepa qué parte del puente le toca construir. Y yo sé cuál es la que me toca a mí, lo descubrí después de mucho tiempo", ha añadido el músico.

El cantautor uruguayo ha revelado que es una persona que "le gusta informarse, que lee, que sabe de algunas cosas y de otras nada, digamos". "Pero, que me gusta estar al día. Estoy leyendo todo el tiempo sobre cosas que pasan", ha razonado.

"Pero me he dado cuenta de que es mucho menos importante mi opinión, por más informado que estén algunas cosas, o muy poco en otros casos, comparada con lo que sí es mi trabajo, que es la música y la canción es un puente en sí mismo", ha sentenciado.