España se levanta al ritmo de Lamine y Oyarzabal y golea 4-0 a Arabia Saudí en una reivindicación de orgullo

No quisiera yo parafrasear a Joan Laporta en la entradilla de un partido de España en el Mundial, pero es que su al loro que no estamos tan mal es bastante útil para un momento como el de este domingo. España se ha levantado con goles y juego para apalizar 4-0 a una tristísima Arabia Saudí.

Nada quedó en la campeona de Europa del gris oscuro estreno ante Cabo Verde y la selección de Luis de la Fuente se reivindicó con rabia, con ansia y con un rato de exhibición (y goles) de Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal, las dos grandes estrellas del partido. Eso sí, ni el martes éramos tan malos ni hoy hemos ganado el Mundial... que nos conocemos.

(R)evolución

El seleccionador es amigo de sus ideas, y muy bien que hace, pero tiene la sensatez de activar un plan 'b' cuando su idea original no funciona. Tras el triste debut prometió cambios y cumplió, en número y estrategia. No fueron solo nombres —cuatro, con Porro, Olmo, Baena y sobre todo el aún tocado Lamine como novedades—; también un dibujo en el que pasó a darle más dinamismo al equipo para no caer en la horizontalidad del primer día y con Pedri algo más atrás, en su zona. Todo a sabiendas de que si los africanos se encerraron, Arabia Saudí no iba a ser menos.

Con Lamine Yamal en el campo era obvio que el juego iba a pasar por él y así fue desde los primeros 30 segundos, con una acción en la que puso a bailar a meda defensa saudí. Su banda derecha resultó ser el epicentro inicial del juego, monopolizando de salida la creatividad de una España que saltó al campo con más 'colmillo' y una presión asfixiante.

La sensación era radicalmente diferente con respecto al debut, el nervio era mayor; la intensidad, también. Y tras varias aproximaciones de cierto peligro, llegó el primer gol de España en este Mundial. Fue en el 10' en una jugada muy 'De la Fuente', con combinación en equipo lanzada por Baena, que filtró en largo a Oyarzabal por la izquierda, desde donde dio un certero pase de la muerte a Yamal, que solo tuvo que empujarla libre de marca en el segundo palo.

El hambre de la campeona

España rompía su propio muro, el de los nervios tras el 0-0 ante Cabo Verde. Pero, inteligentemente, el 1-0 no fue freno sino estimulo para seguir creciendo, con los mismos tres protagonistas que en el gol. Álex Baena multiplicándose por banda izquierda, Oyarzabal recuperando su mejor versión y Lamine, que incluso al 50% es mucho. En paralelo, un compromiso colectivo en defensa que empezaba casi en el área saudí, impidiendo cualquier conato de reacción. Solo había un equipo en el césped de Atlanta y el 2-0 no tardó en caer.

Oyarzabal, que por algo es el '9' de De la Fuente, volvió a sumar con España y tras varias ocasiones al traste. Quizás no se lleve el premio Puskas, pero hay pocos más listos que él dentro del área. Lo demostró en un córner de mil y una carambolas para hacer el gol que llaman 'de la tranquilidad'. No fue el caso, porque España mantuvo el nervio para volver a marcar de inmediato. Se notaba la rabia por reivindicarse, conscientes de quizás el golaverage pueda condicionar las posiciones a la espera de Uruguay

Arabia Saudí ni estaba ni a esas alturas se le esperaba. Con una imagen muy pobre y unas líneas del todo descompuestas, los del Golfo no se parecían en absoluto a ese equipo peleón e incómodo del día de Uruguay. De hecho, el 3-0 llegó mientras trataba de escribir esta idea, sin apenas tiempo para celebrar el tanto anterior. Jugando en 'área ajena' como si fuera su casa, Cucurella y Olmo perfilaron un ataque que culminó Mikel Oyarzabal, experto en estar donde hay que estar y cuando hay que estar.

Baño, agua y algo de relax

A los saudíes la pausa de hidratación les pilló en pleno 'baño'. El parón no cambió demasiado la dinámica, aunque sí las pulsaciones. España seguía dominando, pero ya a otro ritmo menos frenético, con nuevas ocasiones por el lado de Baena y con un hiperactivo Lamine sumando más minutos que acierto, pero consciente de que con él en el campo, España es más España. Sin embargo, quien rozó el 4-0 fue el crecido Oyarzabal, que mandó al larguero un regalo del meta saudí y tuvo alguna más. Enfrente, los árabes empezaron a ganar algo de presencia aprovechando el respiro español ya mirando a vestuarios, sin más relevancia que su propia voluntad.

El descanso era la puerta de salida para Lamine Yamal, sabiamente administrado por De la Fuente. El objetivo era que sumara minutos buenos y los tuvo. Sin necesidad de forzarle y sí con la idoneidad de activar a suplentes como Yeremi Pino, la segunda parte comenzó también con Ferrán por Oyarzabal. Y con gol, por cierto. Cucurella, mitad él, mitad la suerte en forma de rechace, anotó el 4-0 nada más volver al campo en la enésima jugada con la defensa saudí a por uvas y también en un saque de esquina.

Con nada en juego ya, salvo el siempre interesante golaverage —Uruguay no pasó del 1-1 ante Arabia—, el seleccionador le dio más minutos a otros en camino de recuperación plena, como Nico Williams o Mikel Merino. El del Arsenal no tardó en hacerse notar, con un gran balón que Ferrán no supo aprovechar.

El 5-0 podía caer en cualquier momento, pero con esa sensación de que si hubiera de llegar sería por su propio peso, sin que España realmente pisara el acelerador de un partido que pasó media hora larga al ralentí. Y con una nueva pausa de hidratación que le sentó peor que mal al público. Infantino, presente en el palco, vivió en primera persona la iracunda acogida al invento de hacer del fútbol un partido de cuatro cuartos.

A esas alturas, lo relevante parecía evitar conflictos. Una amarilla tonta —bien al sustituir a Pedri para evitar acumulaciones—, una patada innecesaria a destiempo... Todo eso se evitó; no tanto lo plomizo del tramo final. La emoción la puso el VAR para dejar a Ferrán sin su buscado gol. Un mal menor, porque el diagnóstico ya estaba hecho. España nunca se fue, pero por si acaso las dudas, ha vuelto. Como Lamine, por cierto.

La madrugada del viernes al sábado vendrá lo más serio. El día de demostrar, de verdad, si estamos o no.