Las agencias de inteligencia de EEUU advierten a Trump de que es probable que Netanyahu incumpla el acuerdo de paz debido a las presiones políticas

Quien avisa, no es traidor. Las agencias de inteligencia estadounidenses han advertido a la administración Trump que es probable que Israel incumpla el acuerdo de paz con Irán, con el objetivo de intentar cumplir con las presiones políticas que enfrenta Benjamin Netanyahu, según han revelado funcionarios estadounidenses anteriores y actuales en exclusiva al diario 'The Washington Post'.

La principal razón que animaría a Netanyahu a seguir con sus aspiraciones bélicas, tal y como señalan desde la publicación estadounidense, sería puramente por supervivencia política, para evitar perder el poder ante las elecciones nacionales que tendrán lugar el próximo otoño y cumplir con las exigencias que los ultraderechistas le imponen.

Según dichos informes, Israel estaría dispuesto a continuar con su lucha contra Hezbolá, lo que chocaría por completo con el acuerdo de paz que han alcanzado Estados Unidos e Irán, el cual se ha firmado justamente esta semana. De hecho, el israelí no solo tendría previsto no retirar sus tropas de allí, sino que además querría redoblar los combates contra Hezbolá.

Además de ello, en los papeles también se destaca la "frustración" de Israel con los términos del memorándum de paz de Trump, el cual atentaría contra los objetivos israelíes y provocaría que no pudiesen tomar represalias contra Hezbolá en caso de ser atacados, según han asegurado varios funcionarios al diario. En este sentido, "cualquier suspensión de las hostilidades o retirada de Líbano sería vista en Israel como una derrota para Netanyahu".

Una "amistad" que podría estar en riesgo

Las informaciones surgen en plena crisis entre la administración estadounidense y la israelí, después de que Trump pidiese el cese de ataques contra Líbano, territorio que, según aseguró, le da "mucha pena". Todos los funcionarios que han hablado con el diario estadounidense han querido permanecer en el anonimato por seguridad, debido "a la delicadeza del asunto".

En el supuesto de que Netanyahu, sobre el que pesa una orden de arresto internacional, decida ignorar las peticiones del presidente estadounidense, no solo pondría en peligro el propio plan de paz, sino que además pondría en riesgo su "amistad" con Trump, quien le ha servido de apoyo a nivel internacional y como escudo ante sus acciones y aspiraciones territoriales.