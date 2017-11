El bulo sobre dos pasajeras de Vueling expulsadas de un avión por hablar catalán que no te debes creer

Nuevo lío en el proceso independentista. El diario Vilaweb publicaba una artículo este lunes en el que denunciaba que dos mujeres habían sido expulsadas del vuelo supuestamente por hablar en catalán. Algo que, posteriormente, un profesor universitario residente en Barcelona desveló que no era cierto.

La persona que denunciaba los hechos era Margarita Camps Coll, una residente en Menorca de 72 años. Se encontraba en el vuelo VY3716, que realiza el trayecto entre Barcelona y Mahón el sábado por la tarde. Una vez dentro del avión, la señora se encontraba sentada en los asientos próximos a la salida de emergencia, cuando asegura que una azafata le indicó que debía responderla a un requerimiento en castellano. Algo a lo que Camps se negó.

Tras el encontronazo con la azafata, intervino el capitán junto a una pareja de la Guardia Civil, indicó a Margarita y a su acompañante que debían abandonar el vuelo. Posteriormente, las afectadas pusieron una reclamación a la compañía aérea.

Muchos ciudadanos independentistas compartieron la noticia de Vilaweb. También el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont se hizo eco a través de twitter:

After 155 an authoritarian wave grows by the day. Expelling someone from a plane because of the language they speak is injustifiable https://t.co/nWFbHLg66u