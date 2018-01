La pregunta de Cárdenas a un enfermo de TOC que ha enfurecido a los espectadores

Hora Punta, el programa de Javier Cárdenas en Televisión Española, suele ser tendencia en redes sociales momentos antes de empezarOperación Triunfo pero no para bien.

Los espectadores suelen quejarse de los temas —muchas veces escabrosos— que se tratan en el programa y de la forma en la que se comentan, sin expertos y con tertulianos que hablan de cualquier cosa sin tener conocimiento alguno.

En la noche del martes, Hora Punta dedicó gran parte del programa a hablar de los trastornos obsesivo compulsivos (TOC). Para ello contó con Manel Atserias, un abogado que contó su experiencia ante la atenta mirada de Cárdenas y de Blanca Bueno, presidenta de la asociación TOC 2.0.

¿Es un TOC para toda la vida? Analizamos el Trastorno Obsesivo Compulsivos (TOC) con un paciente y una terapeuta. #HoraPuntaTVEpic.twitter.com/nlD6y35Jn0 — Hora Punta TVE (@HoraPuntaTVE) 2 de enero de 2018

El momento que más ha sorprendido y que más se ha criticado en redes sociales fue el siguiente:

"Una pregunta, el otro día trajimos a esta mesa a un grupo de superdotados que nos decían que se atraen entre ellos. Y las chicas se habían casado con otros superdotados y los hijos eran también superdotados... ¿Sabéis por dónde voy, no?, ¿Te entiende más otra persona que tiene otro TOC? Me refiero, ¿tendéis a juntaros más las personas que tenéis TOC o es otra historia o al contrario, es peor?".

Como el invitado no respondió a la pregunta, Cárdenas se dirigió a la terapeuta que estaba en plató: "Una pregunta Blanca: cuando os he hecho la pregunta de si las personas con TOC se atraen más te has callado y has dejado que hablara Manel, pero he tenido la sensación de que querías decir algo".

La terapeuta respondió que no tiene constancia de estudios que den validez al comentario de Cárdenas.

Los espectadores que comentaban el programa en Twitter cargaron contra la pregunta del presentador:

¿En serio Cárdenas acaba de hacer esa pregunta? Que si se atraen más entre ellos las personas con toc... ¿Es Marilo Montero en hombre? PREGUNTO. #horapuntatve#OTGala9 — David Mck (@hij0deladroga) 2 de enero de 2018

Me he preguntado lo mismo. Tienen a una Psicóloga experta en TOC y a un paciente y no han aprovechado nada la entrevista... Bravo por las explicaciones del paciente. — R.L.A. (@Reichelinas) 2 de enero de 2018

¡Exacto! Tiene una experta ahí, y él haciendo deducciones absurdas. Madre mía... — David Mck (@hij0deladroga) 2 de enero de 2018

¿En serio ha preguntado Cárdenas si a la gente con TOC les atrae más otras personas con TOC? 🤭 #horaPuntaTVE — TuGestorSocial🔹 (@tugestorsocial) 3 de enero de 2018

¿Cardenas qué clase de enchufe tiene para seguir en prime time después de las miles de criticas por parte de nosotros la audiencia y de soltar perlitas tipo "¿La gente con TOC os atraeis más entre vosotros?" como la que ha soltado hoy? #horapuntatve — Hartman (@nikista10) 2 de enero de 2018

Soy persona con TOC y cada vez que se aborda este tema me siento un bicho raro por como lo tratáis, incluso los mismo invitados que lo tienen, cuando yo me considero una persona normal #HoraPuntaTVE — 🎅🏻 Valle 🎄 (@Giluvr) 2 de enero de 2018

¿En serio ha preguntado Cárdenas si a la gente con TOC les atrae más otras personas con TOC? 🤭 #HoraPuntaTVE — Manuel Moreno (@TreceBits) 2 de enero de 2018

Puedes ver la entrevista a partir del minuto 3.