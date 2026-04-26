Quién es Cole Allen, el detenido por el intento de atentado contra Trump en la cena de corresponsales de la Casa Blanca 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a su mujer, Melania Trump, y su Gabinete han tenido que ser evacuados este sábado de una cena organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca después de vivir un intento fallido de atentado que finalmente ha sido neutralizado por el Servicio Secreto estadounidense.

El detenido, del que el presidente estadounidense ha compartido una imagen, es un maestro californiano conocido como Cole Tomas Allen, quien según las primeras informaciones llevaba una escopeta de caza, una pistola y varios cuchillos. Se trata del tercer intento de atentado contra su figura en los últimos 24 meses.

Quién es Cole Allen:

Allen tiene 31 años y, hasta ahora, llevaba una vida alejada de los focos. Vivía en Torrance, una ciudad costera de California cercana a Los Ángeles, es profesor a tiempo parcial y también desarrolla videojuegos por su cuenta. Se formó en el Instituto Tecnológico de California, donde estudió ingeniería mecánica, y años después completó un máster en informática en la Universidad Estatal de California en Dominguez Hills.

En sus perfiles públicos aparece como alguien vinculado al mundo tecnológico, con experiencia en robótica y desarrollo digital. De hecho, llegó a participar en competiciones académicas durante su etapa universitaria. En diciembre de 2024 fue nombrado profesor del mes.

Las autoridades creen que Allen se alojaba en el mismo hotel donde se celebraba la cena de corresponsales, el Washington Hilton, escenario del incidente en el que el presidente Donald Trump fue evacuado sin sufrir daños. Se desconocen los motivos que le llevaron a cometer tal acción, por la cual ahora se espera que se enfrente a dos cargos.

Según la información disponible, el detenido iba armado con una escopeta y abrió fuego contra un agente antes de ser reducido. El policía resultó herido, aunque fuera de peligro. El tiroteo tuvo lugar, curiosamente, en el mismo sitio que el intento de asesinato de Reagan en 1981, en el hotel Washington Hilton de Connecticut Avenue. El republicano salió ileso, mientras que Allen, que se encuentra recibiendo tratamiento hospitalario, será acusado formalmente este lunes.

Cronología de los hechos:

20:35 (hora local): Se escuchan disparos en el hotel Washington Hilton, donde se celebraba el evento.

Se escuchan disparos en el hotel Washington Hilton, donde se celebraba el evento. Instantes después : El Servicio Secreto actúa de inmediato. Los agentes rodean al presidente Donald Trump y lo escoltan fuera del salón para ponerlo a salvo.

: El Servicio Secreto actúa de inmediato. Los agentes rodean al presidente Donald Trump y lo escoltan fuera del salón para ponerlo a salvo. 21:17: Trump informa de que el presunto atacante ha sido detenido.

Trump informa de que el presunto atacante ha sido detenido. 21:36: El presidente señala que abandona el hotel a petición de las fuerzas de seguridad.

El presidente señala que abandona el hotel a petición de las fuerzas de seguridad. 22:29: Se difunden imágenes del inicio del tiroteo y, poco después, una fotografía del sospechoso ya bajo custodia.

Se difunden imágenes del inicio del tiroteo y, poco después, una fotografía del sospechoso ya bajo custodia. 22:30 :Trump comparece desde la Casa Blanca junto a responsables de seguridad. En ese momento indica que la impresión inicial es que el atacante actuó en solitario.

:Trump comparece desde la Casa Blanca junto a responsables de seguridad. En ese momento indica que la impresión inicial es que el atacante actuó en solitario. 22:50 (aproximadamente): Medios estadounidenses identifican al sospechoso como Cole Tomas Allen, de 31 años.

Medios estadounidenses identifican al sospechoso como Cole Tomas Allen, de 31 años. 23:10: Se emiten imágenes de un registro policial en una vivienda vinculada al sospechoso en Torrance, California.

Se emiten imágenes de un registro policial en una vivienda vinculada al sospechoso en Torrance, California. 23:15: La fiscalía anuncia que prevé presentar cargos formales contra el detenido el lunes.