Un "lobo solitario", varios disparos y una evacuación exprés: todo lo que se sabe del intento de atentado contra Donald Trump

Tercer intento de atentado contra Donald Trump. El presidente de EEUU ha vivido este sábado un nuevo intento de ataque mientras presidía la cena de corresponsables de la Casa Blanca en el hotel Washington Hilton.

La cena transcurría con normalidad hasta que, en un momento dado, se comenzaron a escuchar tiros en el vestíbulo del hotel. En ese momento, el Servicio Secreto del mandatario norteamericano actuaba de forma exprés.

Trump era evacuado, junto a su mujer, Melania Trump y miembros de su Gabinete por parte de los agentes del servicio secreto. Rodeado por agentes de seguridad, el líder estadounidense salió por su propio pie e ileso.

El atacante, al que el propio Trump calificó más adelante como un "lobo solitario", trató de colarse en el evento, abriendo fuego e hiriendo a un agente de seguridad, pero lograron detenerle a tiempo.

Un momento de mucha tensión

En el evento, se encontraban todos los corresponsales de la Casa Blanca que, mientras veían cómo los miembros de seguridad se llevaban a Trump y a su equipo, se vieron obligados a esconderse durante varios minutos bajo sus mesas como medida de precaución.

Aunque se desconocía que era lo que pasaba, el autor entró armado y trató de saltarse uno de los controles de seguridad del hotel Washington Hilton. Intentó atravesarlo corriendo mientras disparaba con un arma.

Fueron los agentes del Servicio Secreto los que le frenaron y le terminaron reduciendo. En el intento de ataque, hirió a uno de los agentes. "Un agente resultó herido de bala, pero se salvó gracias a que llevaba un chaleco antibalas de excelente calidad. Le dispararon a quemarropa con un arma muy potente, y el chaleco cumplió su función. Acabo de hablar con el agente y se encuentra muy bien", explicó, posteriormente, Trump.

"No hubo mucho tiempo para pensar"

Después de que la situación estuviese controlada, Donald Trump ha ofrecido una conferencia de prensa y ha ofrecido detalles de lo que se sabía del autor. Se trata de un californiano de 31 años, al que ha descrito como "lobo solitario".

Las autoridades han detenido al sospechoso. Fuentes de la Fiscalía de Estados Unidos, en comentarios a Fox News, han precisado que se trata de Cole Allen, profesor, con domicilio en la ciudad de Torrance y al que se le imputan dos cargos: uso de un arma de fuego en un crimen violento y asalto a un agente federal con arma de fuego.

Donald Trump ha aprovechado su intervención para destacar el "fantástico trabajo" de los agentes del Servicio Secreto de su Administración durante todo el suceso. Trump ha respondido que "tiene un trabajo peligroso" y que estas cosas le suceden a "las personas de gran impacto". Antes de detallar que el "motivo" del autor "se sabrá más en los próximos días, incluso en las próximas horas".

"La actuación del Servicio Secreto y de toda la Policía me pareció muy buena. Fue todo muy rápido, no hubo mucho tiempo para pensar, porque pasaron solo segundos antes de que saliéramos por la puerta hacia una zona segura", ha contado el líder estadounidense.

El mandatario norteamericano ha defendido la reforma en el ala este de la Casa Blanca y ha justificado que "examinamos las condiciones de este lugar (el hotel) y no parecía un edificio muy seguro, y no quería decir esto, pero por cosas como ésta tenemos que contar con los atributos (del salón de baile), porque tiene cristal a prueba de balas y es a prueba de drones, y el Ejército lo recomienda, y el Servicio Secreto también".

"La violencia nunca es aceptable"

Horas después del ataque, las reacciones internacionales no se han hecho esperar. Algunos mandatarios como el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, han denunciado lo ocurrido.

"Nos alivia saber que el Presidente y la Primera Dama se encuentran bien y a salvo. Enviamos nuestros mejores deseos de una pronta y completa recuperación al agente de policía herido y felicitamos al Servicio Secreto de los Estados Unidos por su rápida y decisiva actuación", ha señalado.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, también ha denunciado lo ocurrido en la red social X. "Rechazamos el intento de agresión contra el presidente Trump y su esposa, Melania, a quienes extendemos nuestros deseos de buena voluntad, así como a los asistentes a la Cena de Corresponsales. La violencia nunca será una opción para quienes defendemos las banderas de la paz", ha asegurado.

Uno de sus rivales políticos, el gobernador de California, Gavin Newsom, también ha trasladado un mensaje de ánimo para Trump. "La prensa libre es fundamental en este país y la violencia nunca es aceptable", ha añadido.

Desde España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha publicado un mensaje. "Condenamos el ataque que se ha producido esta noche contra el presidente Trump. La violencia nunca es el camino. La humanidad solo avanzará a través de la democracia, la convivencia y la paz", ha señalado.