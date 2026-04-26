Juanma Moreno va a la Feria de Abril de Sevilla y la reacción de una mujer al verle pasar no deja de compartirse

Sevilla celebra su semana grande con la Feria de Abril. Un lugar lleno de casetas y celebración en el que se pueden ver a una gran cantidad de personajes conocidos. Entre ellos, en plena precampaña electoral, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha pasado por allí.

El dirigente andaluz pasó el pasado miércoles por el Real y no dudó en saludar y hacerse fotografías con aquellas personas que le paraban durante su paseo para intercambiar con él unas palabras.

Pero ha habido un gesto de una mujer, nada más ver a Juanma Moreno pasar por delante de ella, que no deja de compartirse en las últimas horas y ha generado una gran cantidad de reacciones.

El presidente andaluz pasó por delante de algunas de las casetas de la Feria de Sevilla. En algunas de ellas, se paró a saludar, desde lejos, a aquellos que le aplaudían o le hacían algún gesto cercano.

Pero al pasar por otra de las casetas, una mujer que estaba sentada en una mesa, engalanada con su traje de flamenca, de color rojo, con lunares y volantes, no dudó en reaccionar de forma espontánea.

La protagonista se quedó mirando al presidente andaluz y le dedicó un gesto con el dedo pulgar para abajo, mostrando desacuerdo o rechazo, hacia Juanma Moreno, que no dudó en hacer un leve gesto con la cabeza y siguió con su recorrido sin pararse.

El impacto de la Feria de Abril de Sevilla

A pocas semanas para las elecciones en Andalucía, Juanma Moreno valoró el impacto de la Feria de Abril de Sevilla desde el Real, valorando "los más de 1.000 millones de euros" de impacto económico.

El líder andaluz aseguró que la cita que se celebra otro año más en Sevilla es "uno de los exponentes culturales de tradición más importantes que tenemos en Andalucía y con más proyección internacional".

Y no solo habló de su impacto económico y la generación de puestos de trabajo, sino de lo importante que es para los sevillanos. Considera que la Feria "forma parte de nuestra riqueza cultural y nuestra manera de ser".

"Son puntos de colorido, positividad y de alegría; también de encuentro, donde uno puede encontrarse con amigos, con personas que hace tiempo que no ve e incluso con una exnovia o exnovio", ironizó, al más puro estilo Isabel Díaz Ayuso. "Disfrutemos todo de la Feria con absoluta tranquilidad", deseó el pasado miércoles, en declaraciones a los medios de comunicación.