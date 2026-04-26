Las cuatro palabras que 'The Telegraph' usa para describir a Pedro Sánchez van a ser la comidilla de la semana en España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lleva varios meses siendo protagonista en la prensa internacional por su postura rotunda del 'No a la guerra' en Oriente Medio. El último en hablar del líder del Ejecutivo español ha sido el prestigioso medio británico The Telegraph.

Se trata de un extenso artículo, publicado este domingo, en el que describen a Sánchez con cuatro palabras que, a buen seguro, van a dar que hablar durante toda la semana en España.

La opinión que tienen del presidente español queda clara desde el titular: "El líder rebelde español rompe filas con Europa para permitir la entrada de migrantes". Aunque el análisis va más allá.

"Mientras esperaba en la fila para recoger su documentación, Rahman Mahbubure esbozó una sonrisa al oír el nombre de Pedro Sánchez", ha contado el citado medio, sobre la regularización de inmigrantes que el Ejecutivo central aprobó hace unas semanas.

"El señor Sánchez quiere convertir a cientos de miles de trabajadores del mercado negro en contribuyentes legítimos e impulsar el crecimiento, que en España ya supera al de Alemania, Francia y el Reino Unido", ha expuesto.

El "rebelde europeo" y "líder mundial de la izquierda"

No es lo único que han dicho de Sánchez en el artículo de The Telegraph, ya que no han dudado en describirle por su postura contraria a la Administración Trump por la guerra en Irán.

"Rebelde europeo".

"Líder mundial de la izquierda"

"Némesis de Trump por su postura sobre Israel, Irán y su negativa a satisfacer las exigencias de gasto del presidente en la OTAN".

El prestigioso medio británico ha asegurado que Sánchez "está apostando por la amnistía para salvar su cargo de primer ministro, plagado de escándalos, antes de las elecciones del próximo año".

Entre las personas con las que han hablado que buscan regularizar su situación en España, se encuentra Zuleima Trillo, una mujer que huyó de Venezuela para escapar del régimen de Maduro. "Pedro Sánchez está haciendo lo correcto; esto es una bendición. Conozco gente que ha trabajado aquí durante tres años o más, pero siguen en una situación irregular sin derechos", ha contado.

Sánchez "es una excepción"

Desde The Telegraph han analizado la medida y aseguran que la decisión "no ha impedido que la derecha española advierta que creará un 'factor de atracción' para los inmigrantes ilegales".

Tras hablar de la postura contraria de Vox y PP, aseguran que, sin embargo, "en un mundo donde los líderes de la UE debaten sobre campos de detención de migrantes en alta mar y Trump ordena deportaciones masivas, Sánchez es una excepción".

Una fuente de alto rango del Ministerio de Trabajo español ha afirmado al citado medio que la noticia había sido "felicitada por ministros de países de la UE de muy diferentes tendencias políticas".

España "destaca"

El medio británico no ha dudado en recordar que España lleva varios años liderando el crecimiento de la Unión Europa y que es un país que "destaca en una Europa necesitada de crecimiento". "El PIB creció un 2,8% en 2025, tras un aumento del 3,5% en 2024", ha añadido.

Tras ello, no ha dudado en recordar cómo ha cambiado la situación desde que Sánchez llegó a la Moncloa en el año 2018:

"El salario mínimo nacional ha aumentado en dos tercios".

"España creó más puestos de trabajo que cualquier otra economía de la UE".

"Tres de cada diez empleos creados en los últimos siete años en la UE se generaron en España".

"Sin embargo, el desempleo se mantiene muy por encima de la media de la eurozona, que es del 6,2%, situándose en el 10%".

"Mientras tanto, muchos líderes conservadores en Europa se oponen al objetivo de cero emisiones netas debido a la crisis del coste de la vida, pero no el señor Sánchez", han señalado en el artículo.