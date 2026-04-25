Uno de los medios más populares de la India pone el foco en lo que pasó en este momento de Javier Bardem en los Oscar

El mensaje que el actor español Javier Bardem mandó desde el escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles (Estados Unidos), en plenos premios Oscar 2026, sigue siendo analizado más de un mes después. En esta ocasión, en la India.

El intérprete nacido en Las Palmas de Gran Canaria aprovechó la entrega del premio a la Mejor Película Internacional para alzar la voz y gritar, alto y claro, "No a la guerra". Algo que dejó claro en la pegatina que llevaba en su traje y una chapa a favor de Palestina.

Antes de anunciar los nominados y nada más llegar ante los micrófonos junto a la actriz india Priyanka Chopra, no dudó en soltar dos frases. "No a la guerra y Palestina Libre", aseguro.

Pero un mes después, uno de los medios más importantes de la India, The Indian Express, ha publicado un análisis sobre la reacción de Priyanka Chopra mientras Bardem mandó su mensaje en directo.

"Sus palabras recibieron una gran ovación del público, mientras que Priyanka, a su lado, pareció momentáneamente sorprendida. El momento se viralizó rápidamente en las redes sociales, donde ella recibió críticas por su reacción", ha explicado en el artículo.

La reacción de Priyanka

El citado medio ha recogido lo que Janice Sequeira y Nupur Singh Riat, asesoras de medios de las actrices en la India, han explicado a Variety India. "Para empezar, analicemos ese incidente en sí mismo, ¿de acuerdo? Creo que es evidente que hubo un momento en el que la tomó por sorpresa, porque justo antes de que él comenzara a hablar, alguien del público los aplaudió, o la animó, y ella los saludó con la mano. Y la narrativa comienza ahí: fue una reacción inapropiada mientras alguien hablaba de algo tan serio", ha señalado una de ellas.

Nupur Singh Riat ha asegurado que lo más importante, "y un elemento clave en nuestros módulos de capacitación, es el lenguaje corporal". "Se puede decir mucho; el cuerpo y el rostro transmiten muchísimas emociones sin pronunciar una sola palabra. Por lo tanto, si como equipo prevén que se presente una situación así, es fundamental preparar qué se debe respaldar tácitamente o qué se debe evitar", ha razonado.

Janice Sequiera ha defendido que, desde el momento en que subes al escenario, "tu mente debe centrarse únicamente en superar esa interacción de dos o tres minutos y en nada más. Así que, si te pillan desprevenido saludando, a la larga, ese vídeo no queda bien".

"Había que estar presente en cada momento, porque no era como con otros presentadores que llegan, cuentan un chiste y se van. Era diferente: estabas con una copresentadora muy seria, de la que sabías que podría hablar de temas como este. Así que, había que estar presente en cada instante, sabiendo que todo iba a ser analizado con lupa. Y segundo, como ella dijo, el lenguaje corporal", ha explicado la experta en comunicación.

"La misma mentira"

Antes de los premios Oscar, Javier Bardem no dudó en hablar con algunos de los medios de comunicación presentes en la alfombra roja. Preguntado por su cartel del 'No a la guerra', el mismo que usó en los Goya 2003, él fue claro.

"Esto me lo puse en el año 2003 por la guerra ilegal de Irak, y aquí estamos usándolo 23 años más tarde por esta guerra ilegal. La misma mentira", aseguró ante el micrófono de Movistar+.

"En 2003 eran las armas de destrucción masiva. Ahora es derrocar un régimen y no hacen más que radicalizarlo con esas acciones tan violentas y criminales de Netanyahu y de Trump", criticó.

Bardem defendió que "cuando uno está con alguien, no puede invadir el espacio de otra persona". "Tengo ganas de que la gente no tenga miedo y hable. Creo que se puede pertenecer a este circo y al mismo tiempo decir lo que uno piensa y denunciar lo que uno cree que es importante", añadió.