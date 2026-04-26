Reservan en un bar para comer, al final solo beben y dejan dos céntimos de propina: "Vale que no sean obligatorias, pero esto no tiene nombre"

Jose es un joven hostelero y creador de contenido que publica vídeos en su perfil de TikTok (@jxse_hostelería) contando historias y alguna que otra anécdota que le ocurre en el local con los clientes, algo cada vez más habitual en redes sociales. Esta vez ha mostrado su indignación abriendo un melón sobre la propina que le ha dejado una mesa.

"Vale que las propinas no sean obligatorias, hasta ahí llego, pero lo que me ha pasado hoy no tiene nombre", ha advertido al principio del vídeo, que ha acumulado más de 20.000 visitas (y subiendo). Todo comenzó cuando una familia reservó para comer, pero al ver la carta decidieron solo quedarse a beber un refresco o lo que les apeteciera en ese momento.

Al irse, Jose fue a recoger la mesa y se percató de que habían dejado dos céntimos de propina: "Sí, dos. No sé para ti qué significará eso, pero para mí eso significa reírse de la gente, yo creo que esas personas directamente quisieron reírse de nosotros".

"Si no quieres, no dejes, pero eso es burlarse".

Finaliza el vídeo queriendo mandar un mensaje a aquella familia: "Si me estáis viendo quería deciros que sois unos sinvergüenzas". El debate ha arrancado con un centenar de comentarios con las opiniones divididas en dos bandos: los que piensan que es mejor no dejar nada antes que dos céntimos y los que defienden a la familia.

"Que dejen eso es una falta de respeto, si no quieres, no dejes, pero eso es burlarse", ha opinado la usuaria María Ynes. Por otro lado, la usuaria Rosana ha afirmado estar en contra de las propinas, aunque matiza que "entiendo que dos céntimos es una ridiculez".

Por su parte, @Melvin9091k ha defendido que la propina "depende de la simpatía del camarero" y que no cree que haya sido para "reírse de la gente": "¿Qué servicio le has dado, una bebida? La propina se gana por el servicio que le das en la comida".