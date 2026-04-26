El Gran Wyoming verbaliza como nadie su opinión sobre la postura de Sánchez con EEUU y le deja este recado a Feijóo

El Gran Wyoming, presentador de El Intermedio, programa que celebró hace unos días su 20 aniversario, ha ofrecido una entrevista en laSexta Xplica en la que no ha dudado en hablar de la postura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con EEUU por la guerra en Irán.

En su charla con su compañero, el periodista José Yélamo, no ha dudado en dejar un recado al Partido Popular y a Vox por lo que ha ido pasando en Europa, replicando los pasos adoptados por el Gobierno español.

"Feijóo no ha dicho nunca la palabra Trump. No existe. Es el presidente del imperio. Lo que estamos viviendo... Me decías que 'cómo está el patio'. Entonces, desde luego", ha señalado.

El Gran Wyoming ha destacado que la actitud de política exterior de los estadounidenses "ha sido siempre brutal". "Ha sembrado de golpes de Estado todo Latinoamérica, ha creado guerras allá donde le convenían, en Vietnam, en Camboya, en Laos, en Corea... Siempre", ha añadido.

El presentador de El Intermedio ha asegurado que "esta especie de locura colectiva", esto "no lo habíamos visto nunca". "Esto de laminar a un país, bombardear cuando le da la gana como a Venezuela, secuestrar al presidente y dejarlo todo como está a cambio de que le concedan el petróleo", ha expuesto.

El recado a Feijóo

El Gran Wyoming no ha dudado en centrar sus palabras en el PP y Alberto Núñez Feijóo. "No ha dicho ni una sola palabra sobre este tema", ha expuesto el presentador de El Intermedio.

"En su día dijeron que Sánchez estaba completamente al margen de la realidad internacional, que era un ser marginado, pegado, poco menos, que a los integristas y al Estado Islámico, que defendía a los prototerroristas. Y ahora, que parece que la comunidad internacional está de su lado, pues calla", ha expuesto.

La cosa no ha quedado ahí y ha alzado todavía más la voz contra la postura adoptada desde Génova. "Me parece completamente impresentable. Y que no exista ni siquiera el más mínimo índice de patriotismo, cuando este señor nos calza unas tasas que pueden arruinar a un país, que son completamente arbitrarias, porque le da la gana y para someter la economía mundial a sus caprichos", ha asegurado.

"Ahí es cuando salen los patriotas. Coño, que llevas 14 banderas. Usa una, hostia. Callados, defendiendo al señor Trump. Me parece una vergüenza. Una vergüenza de sumisión, que es como ha sido siempre la derecha y la extrema derecha. Valiente con el indefenso y se bajan los pantalones con los poderosos", ha sentenciado.