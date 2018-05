El extendido bulo sobre las violaciones de los hombres blancos que no te debes creer

La indignación por la polémica sentencia de 'La Manada' por la que 5 hombres han sido condenados sólo a 9 años de cárcel cada uno por abusar sexualmente a una chica de 18 años el 7 junio de 2016 en Pamplona no para de crecer. Miles de mujeres se han echado a la calle para criticar lo barato que sale violar a una mujer en España. Una de esas mujeres ha sido la periodista y feminista Irantzu Varela.

Estos días circula por las redes este tuit, que supuestamente ha escrito Varela, y que es falso.

La cuenta de Twitter Maldito Bulo ha recogido esta falsedad por la que Varela está recibiendo ataques y ella ha agradecido la aclaración: "Sólo pretendía desconectar este puente, pero la violencia contra nosotras no descansa. Gracias también a quienes no les habéis creído".

NO.



El tuit de @IrantzuVarela diciendo que las feministas sólo se defienden de las violaciones del hombre blanco no es real.



No hay link.

No hay rastro de su publicación.

Sólo hay una captura.



